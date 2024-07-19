В ВСУ появятся 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов

В арсенал ВСУ вошли пистолеты от известных компаний из США, Италии и Бельгии.

Министерство обороны Украины объявило о допуске к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 10 новых образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, это решение принято в рамках мероприятий, осуществляемых с начала широкомасштабного вторжения РФ.

В частности, как отмечается, в арсенал ВСУ вошли пистолеты от известных компаний из США, Италии и Бельгии. Большинство пистолетов имеют калибр 9 мм, но есть и образцы с калибром 11,43 мм.

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"Пистолеты-пулеметы легкие, компактные и эффективные. Они оснащены магазинами на 30 патронов, некоторые могут использовать магазины на 15, 20 и 25 патронов. Один из новых образцов имеет складной приклад и адаптер для глушителя. Все модели имеют высокую скорострельность, что важно в ближнем бою", - проинформировали в министерстве.

Война в Украине - производство оружия

Как сообщал УНИАН, в этом году отечественным оружейникам удалось резко нарастить производство, а всего за первое полугодие Минобороны допустило к эксплуатации около 480 новых образцов вооружений и военной техники.

Примерно 290 образцов из этого количества представляют собой продукцию украинских производителей, а самой большой группой являются БПЛА, в частности, разведывательные средства. Также речь идет о боеприпасах различных типов: главным образом, для беспилотников. Кроме этого удалось нарастить производство средств связи и радиоэлектронной борьбы, инженерных средств, наземных роботизированных комплексов, средств ближнего боя, средств разминирования и оптико-электронных приборов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина наращивает производство оружия, в частности, БПЛА.

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