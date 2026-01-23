Годовой бюджет Великого Новгорода: в ГУР озвучили расходы РФ на один обстрел Украины

За эти деньги можно построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр.

В ночь на 20 января российские войска за одну массированную атаку потратили более 130 млн долларов, что равно годовому бюджету такого города, как Великий Новгород. Соответствующие подсчеты сделали специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению ГУР, оккупанты тогда осуществили массированный воздушный удар по территории Украины, применив в общей сложности 372 средства воздушного нападения.

Среди них: баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковая ракета "Циркон", крылатые ракеты Х-101, учебные РМ-48У, а также различные дроны – "Герань", "Гарпия" и "Гербера".

"Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 миллион долларов США (более 10,2 млрд рублей). Для сравнения, на эти средства в течение года живет город Великий Новгород с населением около 220 тысяч человек. Это также сопоставимо с третью годового бюджета целых регионов России: Калмыкии и Ненецкого автономного округа", - отмечают в ГУР.

За такую сумму, добавляют разведчики, можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов.

По данным ГУР, такие расходы на агрессивный удар против мирных украинских городов происходят на фоне рекордного бюджетного дефицита – в прошлом году он достиг 5,6 трлн рублей (70 млрд долл.), или около 2,6% ВВП.

Также в сообщении говорится, что ради продолжения финансирования военной машины Москва вынуждена повышать налоги и акцизы и сокращать расходы на социальную сферу, а также государственные инвестиционные проекты.

"Несмотря на мирные заверения Кремля и системный кризис в экономике и социальной сфере, Россия продолжает финансировать геноцидную войну против украинского народа", - констатируют в ГУР.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Напомним, в ночь на 20 января РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой "Циркон", запустив ее из временно оккупированного Крыма, 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 - из Брянской и Ростовской областей. Также враг атаковал 15 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска Вологодская область РФ) и 339 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. В частности, "Циркон" был запущен по Винницкой области, по объекту критической инфраструктуры.

