Куда во время ночной атаки летел российский 'Циркон': Игнат раскрыл направление

Для сбивания таких ракет нужно иметь соответствующие средства в нужное время в нужном месте, подчеркнул военный.

Примененная Россией против Украины ракета "Циркон" летела в Винницкую область. Об этом в комментарии УНИАН сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникации командования Воздушных сил.

Отвечая на вопрос о применении россиянами ракеты "Циркон" против Украины, он сказал:

"Летел он в Винницкую область, по объекту критической инфраструктуры".

Игнат добавил, что враг пытается бить по объектам энергетики.

Он напомнил, что "Циркон" - это противокорабельная ракета, которая летит по баллистической траектории.

"Мы уже такие ракеты раньше сбивали... Чтобы сбивать такие ракеты, нужно иметь соответствующие средства в нужное время в нужном месте", - сказал Игнат.

В то же время Наталья Заболотная, начальница Винницкой областной военной администрации, ранее сообщила, что в результате ночной вражеской атаки произошло попадание в объект критической инфраструктуры.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Все соответствующие службы работают на месте происшествия", - отметила она.

Атака РФ по Украине 20 января - что известно

Ранее в Воздушных силах рассказали, чем россияне били по Украине ночью. По словам военных, российские оккупанты атаковали Украину противокорабельной ракетой "Циркон", запустив ее с территории временно оккупированного Крыма, 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 и 15 крылатыми ракетами Х-101.

Также Россия атаковала 339 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 342 цели: 14 Искандер-М/С-300, 13 Х-101 и 315 БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Также было зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется.

