На 'Шахеды' будет охотиться искусственный интеллект: эксперты узнали, что это за система

Украинские дроны оснастят искусственным интеллектом для охоты на "Шахеды", что должно значительно улучшить результативность их работы. Эксперты портала Defense Express считают, что речь идет о системе, над которой работают как минимум с 2024 года.
Накануне издание The Washington Post писало, что украинское правительство подписало соглашение с американским IT-гигантом Palantir о реализации проекта Dataroom - "защищенной среды для тестирования и тренировки искусственного интеллекта на основе реальных данных с фронта". Платформа Dataroom, построенная на решениях Palantir, уже сейчас содержит "визуальные и тепловые базы данных воздушных целей, в частности вражеских "Шахедов" и будет постоянно расширяться", говорилось в статье.
Аналитики Defense Express считают, что речь идет о решении с давно известным "машинным зрением", о котором активно говорят в военной сфере с 2024 года. И проект явно предусматривает интеграцию именно этой системы самонаведения в зенитные дроны (а не ракеты, которые и так имеют системы самонаведения). А также и общего управления системой ПВО с этих зенитных дронов.
"Это позволяет уменьшить зависимость результата атаки от мастерства оператора и создать автономные системы с возможностью роевого использования. Это делает невозможной критическую ситуацию, когда один оператор зенитного дрона фактически имеет один шанс атаковать только одну цель за один раз", - отмечают эксперты.
В то же время, отмечается в материале, реальные возможности системы, построенной на зенитных дронах, ограничиваются противодействием обычным "Шахедам".
"Но и это, в случае реализации, уже будет огромным результатом. Потому что именно обычные винтовые "Шахеды" для РФ в общей комбинированной атаке несут кратно большую массу боевых частей, чем все другие ракеты вместе взятые. В противодействии крылатым, баллистическим и гиперзвуковым ракетам система с зенитными дронами хотя и не справится, но вполне сможет освободить традиционные зенитные ракетные средства для их сбивания", - подытоживают они.
Почему не удается сбить все цели, атакующие Украину
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не удается уничтожить все российские ракеты в воздухе. Это связано с увеличением количества ракет, выпускаемых врагом по территории Украины, и нежеланием американцев продавать Украине больше противоракетных боеприпасов.
"У нас не стало меньше ракет ПВО. А стало больше ракет у россиян во время атак. У нас стало немного больше систем. Гораздо больше баллистики, которую использует Россия", - отметил он.
Зеленский добавил, что страна-агрессор получает компоненты "от партнерских стран и от частного сектора".