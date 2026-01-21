На 'Шахеды' будет охотиться искусственный интеллект: эксперты узнали, что это за система

Дроны будут самостоятельно принимать решения об атаке на цель на основе данных, полученных от системы искусственного интеллекта.

Украинские дроны оснастят искусственным интеллектом для охоты на "Шахеды", что должно значительно улучшить результативность их работы. Эксперты портала Defense Express считают, что речь идет о системе, над которой работают как минимум с 2024 года.

Накануне издание The Washington Post писало, что украинское правительство подписало соглашение с американским IT-гигантом Palantir о реализации проекта Dataroom - "защищенной среды для тестирования и тренировки искусственного интеллекта на основе реальных данных с фронта". Платформа Dataroom, построенная на решениях Palantir, уже сейчас содержит "визуальные и тепловые базы данных воздушных целей, в частности вражеских "Шахедов" и будет постоянно расширяться", говорилось в статье.

Аналитики Defense Express считают, что речь идет о решении с давно известным "машинным зрением", о котором активно говорят в военной сфере с 2024 года. И проект явно предусматривает интеграцию именно этой системы самонаведения в зенитные дроны (а не ракеты, которые и так имеют системы самонаведения). А также и общего управления системой ПВО с этих зенитных дронов.

"Это позволяет уменьшить зависимость результата атаки от мастерства оператора и создать автономные системы с возможностью роевого использования. Это делает невозможной критическую ситуацию, когда один оператор зенитного дрона фактически имеет один шанс атаковать только одну цель за один раз", - отмечают эксперты.

В то же время, отмечается в материале, реальные возможности системы, построенной на зенитных дронах, ограничиваются противодействием обычным "Шахедам".

"Но и это, в случае реализации, уже будет огромным результатом. Потому что именно обычные винтовые "Шахеды" для РФ в общей комбинированной атаке несут кратно большую массу боевых частей, чем все другие ракеты вместе взятые. В противодействии крылатым, баллистическим и гиперзвуковым ракетам система с зенитными дронами хотя и не справится, но вполне сможет освободить традиционные зенитные ракетные средства для их сбивания", - подытоживают они.

Почему не удается сбить все цели, атакующие Украину

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не удается уничтожить все российские ракеты в воздухе. Это связано с увеличением количества ракет, выпускаемых врагом по территории Украины, и нежеланием американцев продавать Украине больше противоракетных боеприпасов.

"У нас не стало меньше ракет ПВО. А стало больше ракет у россиян во время атак. У нас стало немного больше систем. Гораздо больше баллистики, которую использует Россия", - отметил он.

Зеленский добавил, что страна-агрессор получает компоненты "от партнерских стран и от частного сектора".

