РФ развивает собственную экосистему БПЛА с реактивным ударным дроном, - Defence Express

Враг создает ударный беспилотник с реактивным двигателем, который будет развивать скорость более 500 км/ч.

Российский научно-производственный центр "Ушкуйник", известный оптоволоконным FPV-дроном "Князь Вандал Новгородский", разрабатывает баражующий боеприпас, который на поле боя мог бы работать с FPV-дронами их производства. Как сообщает Defence Express, его дальность полета должна достигать более 50 км.

"Сценарий применения схож с уже зарекомендовавшим себя на фронте "Ланцет", - отмечает генконструктор компании-производителя. FPV-дрон "Князь Вандал" будет выступать как ретранслятор для нового баражующего боеприпаса.

Не исключено, что такое взаимодействие уже было отработано с тем же "Ланцет", в то же время в НИЦ "Ушкуйник" отмечают, что развивают собственную экосистему беспилотных летательных аппаратов различных типов.

В частности, как отмечается, кроме FPV-дрона "Князь Вандал", недавно вражеская компания запустила в серийное производство дрон "Князь Вещий Олег" - это разведывательный беспилотник. В то же время, заявлено о работах над увеличением продолжительности полета, сейчас этот показатель составляет 3,5 часа.

Также, как пишут аналитики, в НИЦ "Ушкуйник" создают ударный беспилотник с реактивным двигателем, о нем известно, что он якобы будет иметь скорость более 500 км/ч.

"Кроме того, еще в позапрошлом году в этом же НИЦ объявили о начале работ над зенитными FPV-дронами на базе искусственного интеллекта. Среди всего также рассматривались варианты дронов с "сетками" для перехвата украинских беспилотников", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, по словам экспертов, главной модернизацией, которая очень повысила эффективность и способ использования "Шахедов", стало использование межсети.

Это позволяет им образовывать цепную динамическую ретрансляцию сигналов и создавать помехозащищенную связь с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, что позволяет полностью передавать сигнал "Шахеда" оператору и управлять им в режиме FPV дрона.

