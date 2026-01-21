Иностранные пилоты могли бы помогать сбивать 'Шахеды': эксперт объяснил, что для этого нужно

Гетьман считает, что это был бы эффективный вариант для уничтожения дронов.

Для сбивания вражеских "Шахедов" необходимо привлекать вертолеты от партнеров, а также пилотов, которые помогали бы Украине в этом. Об этом сказал в эфире "Киев24" Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

По его словам, целесообразно обсуждать с партнерами Украины вопрос об использовании их вертолетов для сбивания дронов.

"Есть вертолеты типа нашего Ми-8, которые могут очень эффективно бороться с "Шахедами", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что они могут быстро двигаться и перехватывать дроны.

Гетьман считает, что освоение такой техники не требует длительного обучения.

"К тому же мы можем привлекать иностранцев, которые являются профессиональными пилотами. Это не противоречит ни одному международному и украинскому законодательству. Пусть предоставляют нам эти вертолеты, пусть приезжают люди, которые умеют и обучат наших пилотов и будут вместе сбивать "Шахеды", - сказал он.

По словам ветерана, тогда можно было бы говорить о расположении таких подразделений вдоль линии соприкосновения и вдоль границы на определенном расстоянии.

"То есть не ждать, пока дрон прилетит к какой-то локации, а когда только залетит на территорию Украины", - сказал эксперт.

Гетьман добавил, что вертолеты могут даже быть более эффективными, чем дроны-перехватчики.

Сбивание "Шахедов" - что известно

Как сообщал УНИАН, командующий армейской авиацией Павел Бардаков отмечал, что с весны 2025 года россияне начали запускать беспилотники на высоту до 2000-3000 метров, из-за чего с земли их сбить с помощью зениток или пулеметов стало намного сложнее, поэтому к сбиванию "Шахедов" начали привлекать вертолеты и Як-52.

Отмечалось, что основной боевой силой армейской авиации являются вертолеты, которые охотятся за "Шахедами" не только в зоне боевых действий, но и в глубоком тылу.

