Украина развернет новое поколение перехватчиков с искусственным интеллектом: WP назвало сроки

Это позволит остановить российские воздушные атаки, сделав их безрезультатными.

Украина в скором времени развернет новое поколение перехватчиков воздушных целей, которые будут управляться искусственным интеллектом. Такое заявление сделал министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет The Washington Post.

"У нас есть четкий план того, как остановить Россию в нашем небе", – сказал Федоров.

Он подписал соглашение с американской компанией по оборонному программному обеспечению Palantir о создании передовой AI-Dataroom. Она будет использовать миллионы битов данных и изображений, которые Украина собрала за четыре года войны, чтобы обучать системы ИИ предвидеть российские атаки, а затем направлять дешевые автономные перехватчики для их уничтожения.

"Ни одна страна в мире не имеет опыта защиты от авиаударов такого масштаба, с которым сталкивается Украина сегодня. Учась противодействовать этим атакам, Украина создает следующее поколение противовоздушной обороны с поддержкой искусственного интеллекта", – отметил Федоров.

Автор материала акцентирует, что средства противовоздушной обороны Украины должны быть дешевле российских беспилотников и ракет. Они должны действовать мгновенно, по всей территории страны, чтобы реагировать на атаки быстрее, чем это могут сделать люди. Именно такую систему создает Dataroom, используя библиотеку данных Украины для обучения своей системы искусственного интеллекта распознавать будущие атаки и точно нацеливаться на них. Программное обеспечение искусственного интеллекта будет интегрировано с отечественными перехватчиками.

Если новая инициатива будет реализована согласно плану, то уже через шесть месяцев Украина получит основу для общенациональной системы автономных ракет противовоздушной обороны.

С какими еще инициативами выступил Михаил Федоров

Как сообщал УНИАН, после назначения на должность министра обороны, Федоров заявил о ряде реформ в армии.

"Я иду на должность не как министр, который построил цифровое государство, создал "Дію", а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну", – отметил он.

Федоров также заявил, что нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой, поэтому необходимы комплексные изменения и в ней. По его словам, нужно начать работу в информационно-когнитивном домене и противодействовать российской пропаганде, в частности, и на территории самого врага.

Он также подчеркнул, что нужно изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Кроме того, в ближайшее время будет проведен глубокий аудит Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих.

