У нас не стало меньше ракет ПВО, но у россиян стало больше ракет во время атак, - Зеленский

По его словам, сегодняшняя атака россиян обошлась нам, и это только стоимость ракет, около 80 миллионов евро.

У Украины не стало меньше ракет противовоздушной обороны, но стало больше ракет у россиян во время атак. Об этом в комментарии журналистам сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, какова сейчас ситуация с противовоздушной обороной и есть ли дефицит ракет.

Россияне начали запускать больше ракет и дронов во время атак

"У нас не стало меньше ракет ПВО. А стало больше ракет у россиян во время атак. У нас стало немного больше систем. Гораздо больше баллистики, которую использует Россия", - отметил он.

Зеленский добавил, что страна-агрессор получает компоненты "от партнерских стран и от частного сектора".

"Но нужно снижать их возможности производить эти ракеты. А этого пока не происходит. Поэтому нам нужно больше ракет, больше ПВО. Поскольку баллистику они увеличили, то сегодня, кроме PAC-3, ничего не работает против баллистики. PAC-3 - я имею в виду ракеты для "Петриотов", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что россияне в разы увеличили и количество "Шахедов", однако Украина увеличила количество перехватчиков и мобильных огневых групп.

"Мы находим инструменты, мы в конце концов победим "Шахиды"... Но что касается баллистики, - пока ключ только в руках Соединенных Штатов Америки. Поэтому очень важно, чтобы поставки были своевременными, чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. От единства Европы и Америки очень многое зависит в безопасности украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Поставки ракет

Кроме того, на вопрос о проблеме с поставками от партнеров, а также о реакции президента США Дональда Трампа на террор мирного населения Россией, Зеленский отметил, что о реакции ему пока сложно сказать.

"Мы знаем общую реакцию, что Америка, президент Трамп хотят закончить эту войну. А относительно последней атаки мы с ним еще не общались", - сказал он.

Относительно последнего вражеского обстрела президент подчеркнул, что "сегодняшняя атака россиян стоила нам - это только стоимость ракет - около 80 миллионов евро".

"Представьте себе, это стоимость этих ракет. И каждый день мы делаем все, и я делаю все, чтобы мы получали соответствующие ракеты, соответствующую защиту для людей", - подчеркнул глава государства и добавил, что очень сложно находить эти ракеты и "отвоевывать деньги на эти ракеты".

Чем россияне били по Украине ночью

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 января россияне атаковали Украину противокорабельной ракетой "Циркон", 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 и 15 крылатыми ракетами Х-101; 339 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 342 цели: 14 Искандер-М/С-300, 13 Х-101 и 315 БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется.

