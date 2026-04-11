WSJ выяснило, сколько ракет, дронов и пусковых установок осталось у Ирана

У Ирана по-прежнему есть ракеты, которые могут быть применены, если сторонам не удастся прийти к соглашению.

Иран после масштабных ударов США и Израиля все еще имеет в своем арсенале тысячи баллистических ракет, которые может использовать, вернув в строй поврежденные или спрятанные пусковые установки. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американской разведки.

Несмотря на то, что министр обороны США Пит Хагсет на этой неделе заявил журналистам, что ракетная программа Ирана "фактически уничтожена", а пусковые установки и ракеты "истощены, разгромлены и почти полностью неэффективны", некоторые американские чиновники, по данным издания, выражают обеспокоенность тем, что Иран воспользуется паузой в боевых действиях для восстановления части своего ракетного арсенала.

По данным чиновников США, у Ирана осталось менее половины довоенного арсенала ударных беспилотников, однако он может получить новые системы от России. Кроме того, у Ирана все еще есть запас крылатых ракет, которые могут быть использованы для атак на корабли в Персидском заливе или на американские войска в случае попыток захвата островов, если переговоры закончатся неудачей.

"Иранцы продемонстрировали впечатляющую способность к инновациям и быстрому восстановлению своих сил. Они являются гораздо более серьезным противником, чем большинство армий Ближнего Востока, за исключением израильской", – сказал бывший аналитик ЦРУ, вице-президент по политике Института Ближнего Востока Кеннет Поллак.

В то же время американские аналитики не прогнозируют, что иранская армия в ближайшее время вернется к довоенному уровню ракет и дронов.

По данным израильских чиновников, примерно две трети иранских пусковых установок баллистических ракет были выведены из строя во время войны, но, отмечают они, многие из них могут быть восстановлены, если их вытащат из подземных укрытий. Также Иран, по их словам, сохраняет более 1000 из примерно 2500 ракет средней дальности, которые имел в начале войны. Остальные были использованы или уничтожены.

Хотя Израилю не удалось полностью лишить Иран возможности запускать ракеты, по словам израильских чиновников, им удалось существенно снизить интенсивность обстрелов – до 10–15 ракет в сутки по сравнению с десятками в начале войны. Они подчеркнули, что в настоящее время Иран не способен производить новые ракеты, а скорость восстановления его программы будет зависеть от помощи со стороны России или Китая.

В статье указано, что ограничение будущих военных возможностей Ирана будет зависеть не только от вероятных новых ударов США и Израиля, но и от санкций и экспортного контроля. В связи с этим стоит напомнить, что одним из требований Ирана для завершения конфликта является отмена всех первичных и вторичных санкций, которые наказывают страны за сотрудничество с Тегераном.

"Один из главных выводов заключается в том, что Иран, обладая лишь небольшой частью своих прежних возможностей, все еще может оставаться доминирующим игроком, влияющим на мир и безопасность в Персидском заливе. У них есть большое преимущество: каждый день, когда они не проигрывают – они выигрывают, и каждый день, когда мы не побеждаем – мы проигрываем", – отметил Джон Альтерман из Центра стратегических и международных исследований.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению американской разведки, Китай готовится передать Ирану системы ПВО на фоне хрупкого перемирия. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК), которые представляют серьезную угрозу для низколетящей авиации. Эта информация появилась на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном. По данным источников CNN, Пекин может использовать третьи страны для маскировки происхождения поставок. Это позволило бы избежать прямой ответственности за передачу вооружения.

Также мы писали, что США готовятся ко второму раунду в Иране, и военные корабли перезаряжаются "лучшими боеприпасами" на случай, если мирные переговоры при посредничестве Пакистана провалятся. Об этом накануне заявлял президент США Дональд Трамп.

