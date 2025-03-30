Штурмы на мотоциклах – это не такое уж и редкое явление.

Российские оккупанты используют все средства для штурмов позиций Сил обороны Украины. В частности, под Покровском они неожиданно использовали электрические самокаты.

Об этом в эфире "Мы – Украина" рассказал старший офицер коммуникации 59 ОШБр "Степные хищники" Тарас Мишак. Он добавил, что россияне используют любую технику, которая может ускорить их транспортировку на фронте – как мотоциклы или квадроциклы.

"Происходит все очень просто. Они накапливаются сначала в нескольких километрах от наших позиций, накапливаются в посадках, домах и готовятся к штурмам. Они везут с собой еще боекомплект, оружие – отправляются и пытаются доехать", – рассказал он.

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Однако украинские операторы дронов обычно заранее обнаруживают врага и не подпускают его к пехоте. Оккупанты уничтожаются еще на подступах.

Мишак отметил, что штурмы на мотоциклах – это не такое уж и редкое явление:

"На самом деле мотоциклы – это еще не такая редкость. Буквально недавно враг использовал электросамокаты и пытался штурмовать на них. Правда, было это не очень успешно. Они были уничтожены. На самом деле все средства идут в ход", – резюмировал офицер.

Война в Украине: ситуация на фронте

Агентство Reuters сообщает, что ВСУ продвинулись вглубь территории Белгородской области РФ на 3-4 километра. Официально это продвижение не подтверждали ни в Украине, ни в России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сохраняют активность на территории России. По его словам, эта активность не позволяет российским оккупантам заходить в Сумскую и Харьковскую области.

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