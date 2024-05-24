Субсидии предусмотрены одним из пакетов военной помощи, объявленных в мае.

Пакет военной помощи Украине, объявленный госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Киев, частично пойдет на стимулирование оружейной промышленности Европы, в том числе и самой Украины. Об этом пишет Defense One со ссылкой на слова чиновников Госдепартамента США.

Согласно плану, в этом пакете США выделят 2 миллиарда долларов на поддержку Украины. Скорее всего, больше половины из них пойдет на прямые закупки американского оружия. Но, как заявил представитель Госдепартамента в комментарии Defense One, "значительную" часть потратят на развитие ВПК стран-партнеров, в частности в восточной Европе. Среди потенциальных инвестиционных площадок чиновник назвал Болгарию, Румынию и Черногорию.

Хотя проект все еще находится на стадии планирования, одним из вариантов может быть субсидирование восточноевропейских закупок американского оружия при условии, что они затем будут инвестировать эквивалентные суммы в наращивание внутреннего производства оружия. Тогда страны, получающие средства, должны будут часть произведенного оружия или боеприпасов передать Украине.

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США также могут использовать фонд для субсидирования займов более богатым странам, которые имеют бюджетные ограничения. Чиновник назвал Скандинавию потенциальным направлением инвестиций.

"Мы могли бы попробовать субсидировать [заем] в обмен на то, что вы наращиваете производство, и опять же, пожертвуете часть Украине", - пояснил чиновник.

В тандеме с этими усилиями США также будут работать над увеличением промышленного потенциала Украины через совместные американо-украинские инициативы, сказал чиновник. Например, речь идет об использовании денег для субсидирования строительства оборонных заводов, которые Украина считает критически важными.

Работа находится в "достаточно предварительной" фазе, сказал чиновник, отметив, что следующим шагом являются переговоры с Украиной о том, что их больше всего интересует.

Третий способ использования фонда, получивший название Программа оборонного предпринимательства в Украине (UDEP), может заключаться в "стратегическом ослаблении России" путем перехода партнеров США с российского оружия на американское.

Например, страна, которая взвешивает выбор между новым самолетом из России или США, может получить дешевый кредит, чтобы выбрать американский самолет. Деньги также могут быть использованы для оплаты нового американского оружия, которое заменит старые советские или российские системы, отправленные в Украину.

Западная военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Олаф Шольц объяснил, почему Германия не будет передавать свои крылатые ракеты Taurus Украине. По его словам, Берлин не хочет, чтобы украинцы самостоятельно определяли цели для ударов этими ракетами, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема.

Также мы рассказывали, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи. По словам госсекретаря Блинкена, выделенная ранее американская военная помощь Украине уже "достигла линии фронта", новая будет отправлена в сжатые сроки.

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