Германия не будет передавать свои крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет, чтобы украинцы самостоятельно определяли цели для ударов ими, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит немецкое издание NTV.
По его словам, Берлин не хочет рисковать возможным перерастанием войны в Украине в войну между Россией и НАТО. Именно поэтому Германия должна контролировать, по каким целям запускаются предоставленные ею ракеты.
Шольц отметил, что ракеты Taurus являются не только высокоточными, но и имеют большой радиус действия - 500 километров. Именно поэтому передача подобного оружия, по мнению Шольца, "была бы оправданной только в том случае, если мы сами будем определять и ставить цели".
"Это, в свою очередь, невозможно, если ты не хочешь сам быть частью этого конфликта", - подчеркнул Шольц.
Немецкая помощь Украине: последние новости
Как писал УНИАН, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Вооруженных сил Украины. Германия, в частности, вместе с Данией предоставит 10 основных боевых танков Leopard 1 A5, 3 РСЗО HIMARS и не только.
Также мы рассказывали, что Минобороны Германии обратилось к федеральному правительству о дополнительных 3,8 млрд евро для помощи Украине на этот финансовый год.