Канцлер не хочет, чтобы украинцы сами выбирали цели для этих ракет.

Германия не будет передавать свои крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет, чтобы украинцы самостоятельно определяли цели для ударов ими, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит немецкое издание NTV.

По его словам, Берлин не хочет рисковать возможным перерастанием войны в Украине в войну между Россией и НАТО. Именно поэтому Германия должна контролировать, по каким целям запускаются предоставленные ею ракеты.

Шольц отметил, что ракеты Taurus являются не только высокоточными, но и имеют большой радиус действия - 500 километров. Именно поэтому передача подобного оружия, по мнению Шольца, "была бы оправданной только в том случае, если мы сами будем определять и ставить цели".

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"Это, в свою очередь, невозможно, если ты не хочешь сам быть частью этого конфликта", - подчеркнул Шольц.

Немецкая помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Вооруженных сил Украины. Германия, в частности, вместе с Данией предоставит 10 основных боевых танков Leopard 1 A5, 3 РСЗО HIMARS и не только.

Также мы рассказывали, что Минобороны Германии обратилось к федеральному правительству о дополнительных 3,8 млрд евро для помощи Украине на этот финансовый год.

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