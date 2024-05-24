По словам Блинкена, выделенная ранее США "военная помощь" Украине уже "достигла линии фронта", новая будет отправлена в сжатые сроки.

США выделили Украине очередную партию оружия на $275 млн, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

В новый пакет вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, ракеты TOW, системы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют о новой поставке оружия и оборудования в Украину, чтобы поддержать храбрый украинский народ, защищающий свою страну", - заявил госсекретарь США.

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По словам Блинкена, выделенная ранее США "военная помощь" Украине уже "достигла линии фронта", новая будет отправлена в сжатые сроки.

Военная помощь для Украины -детали

В пятницу, 24 мая Украина получила от Германии еще один зенитный ракетный комплекс IRIS-T для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО). О передаче сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники. Отмечается, что теперь у Украины есть четыре системы средней дальности IRIS-T и одна – малой дальности.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-22") заявил, что в Украину "с недели на неделю" будет идти постоянный поток военной и безопасности из США. Я

В частности, как сказал министр обороны США, встреча проходила в момент испытаний, поскольку захватчики Владимира Путина положили начало еще одному наступлению на суверенную территорию Украины.

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