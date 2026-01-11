США тайно передали Украине новейший ЗРК для уничтожения дронов, - СМИ (фото)

Вероятно, речь идет об испытаниях в реальных условиях совершенно новой разработки.

На вооружении Сил обороны Украины появился новейший зенитно-ракетный комплекс Tempest американского производства. Об этом сообщает военно-аналитический портал Defense Express.

Публично о передаче этой техники Украине не сообщалось, этот комплекс специалисты идентифицировали в новогоднем видеоролике, опубликованном Воздушным командованием "Центр".

Как отмечают эксперты, пока можно только догадываться, сколько зенитно-ракетных комплексов Tempest могли передать американцы.

"С учетом того факта, что это новая американская разработка, можно предположить, что мы могли получить один или несколько прототипов для проведения тестирований с целью дальнейшего усовершенствования этого типа вооружения", – пишет Defense Express.

Что известно о ЗРК Tempest

Впервые этот комплекс был представлен публике в октябре 2025 года, то есть несколько месяцев назад.

Комплекс создала американская компания V2X. На данный момент известно о двух вариантах исполнения ЗРК – на прицепе для защиты стационарных объектов, а также в виде зенитной самоходки на базе тяжелого багги. В целом Tempest задуман как дешевый "убийца дронов" как раз по опыту войны в Украине.

Впрочем, пока эксперты имеют определенные сомнения относительно реальной дешевизны этого оружия. С одной стороны, сам зенитный комплекс действительно выглядит достаточно бюджетным, но с другой стороны – стреляет он ракетами AGM-114L Longbow стоимостью от 100 тысяч долларов каждая.

Как писал УНИАН, в начале 2026 года Россия впервые применила против Украины новый ударный БПЛА "Герань-5". Аппарат имеет длину около 6 м, размах крыльев до 5,5 м, боевую часть массой около 90 кг и заявленную дальность поражения до 1 000 км.

Конструктивно дрон унифицирован с другими "Геранями" и имеет значительное сходство с иранским БПЛА Karrar, при этом РФ также отрабатывает запуск "Герань-5" с авиационных носителей, в частности Су-25, и возможность оснащения ракетами Р-73.

