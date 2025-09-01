Количество доступных "Нептунов" и темпы производства остаются засекреченными.

Украине одновременно нужны ракеты "Длинный Нептун" и "Фламинго", потому что они выполняют разные задачи и могут эффективно дополнять друг друга. Такое мнение высказал исследователь из Института стратегических исследований Фабиан Хинц в комментарии для "Радио Свобода".

Как пишет издание, 24 августа в Instagram-аккаунте государственного портала "Оружие" появилось изображение модернизированной ракеты "Длинный Нептун". Официальных характеристик ее новой версии пока нет, кроме упоминания президента Украины Владимира Зеленского о способности ракеты поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

По опубликованным фото видно, что ракета стала длиннее примерно на полтора метра (около 6 метров против предыдущих 4,5) и шире на 12 см - диаметр корпуса вырос с 38 до 50 см.

Увеличили ли вес боевой части, пока неизвестно. У стандартного "Нептуна" он составлял 150 кг.

Предполагается, что обновленная модификация получила усовершенствованную спутниковую навигацию и инфракрасную систему наведения на финальном участке траектории.

По мнению Хинца, благодаря удлиненному корпусу и увеличенному объему топлива ракета может иметь значительно большую дальность, хотя и уступать классическому "Нептуну" в скорости. Он отмечает, что опубликованные данные выглядят вполне правдоподобными.

Презентация "Длинного Нептуна" состоялась почти одновременно с показом другой украинской разработки - ракеты "Фламинго". Хинц считает, что целесообразно инвестировать в оба проекта, ведь они выполняют разные задачи и могут эффективно дополнять друг друга.

Он отметил, что "Нептун" создавался как противокорабельная ракета, тогда как "Фламинго" - более простой и тяжелый концепт с большей дальностью. Эксперт отмечает, что подобный подход используется и в США, где сложные крылатые ракеты сочетают с более дешевыми аналогами и ударными беспилотниками для перегрузки систем ПВО противника.

Количество доступных "Нептунов" и темпы их производства остаются засекреченными, добавили в издании. В то же время известно, что ракета используется на фронте. В частности, 28 августа в сети появилось видео, на котором украинская пусковая установка "Нептун" была повреждена в результате удара российского "Искандера".

Напомним, что в апреле 2023 года источники в украинском правительстве сообщали изданию The War Zone, что продолжается работа над модификацией "Нептуна" для поражения наземных целей. В конце того же года впервые прозвучало название "длинный Нептун" - так стали называть перспективную версию ракеты увеличенной дальности. В декабре 2023-го заместитель министра обороны Иван Гаврилюк подтвердил, что создается новая модификация для комплекса "Нептун".

В марте 2025 года президент Зеленский заявил об успешных испытаниях и боевом применении "Длинного Нептуна".

Также недавно Украина впервые публично продемонстрировала дальнобойную модификацию крылатой ракеты Р-360 "Нептун", известную под неофициальным названием "Длинный Нептун".

