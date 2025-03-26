'Длинный Нептун' совершенствуется: эксперт раскрыл, как РФ охотится за секретной информацией

Есть реальная возможность масштабировать производство украинских дозвуковых ракет "Длинный Нептун" до уровня, который существенно может влиять на ход войны. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.
Жмайло отмечает, что на сегодня уже на дальность полета 700 км "Длинный Нептун" прошел испытания и там сейчас разрабатывается более усовершенствованная система наведения, чтобы учитывать перепады высот и соответственно точно попадать в цель.
Эксперт отмечает, что когда речь идет о сосредоточении внимания именно на производстве дальнобойных дронов, то это и про "Нептун", "Пекло", "Рута", которые можно "по характеристикам относить к крылатым ракетам, но все-таки это больше дроны с реактивным двигателем". По его словам, информация по "Нептуну" является засекреченной в Украине.
"Есть большая заинтересованность российской стороны добыть эту информацию", - сказал Жмайло.
Говоря о "Длинном Нептуне", эксперт отмечает, что происходит его "крещение" в боевых условиях при ударах по целям на оккупированных территориях и объектах в РФ, которые работают на военный комплекс врага.
"Мы вынуждены их испытывать именно в боевых условиях - это мобильная установка, которая может быстро передвигаться. И поэтому мы постоянно стараемся его тестировать. "Нептун" это самое мощное оружие пока из нашего арсенала, поэтому уровень секретности соответствующий", - отметил Жмайло.
"Длинный Нептун" - что известно
Как сообщал УНИАН, успешное применение ракеты "Длинный Нептун", вероятно, произошло 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе (РФ).
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что новая украинская ракета "Длинный Нептун" была испытана и успешно использована в боевых действиях.
"Длинный Нептун" является удлиненной версией украинской противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", длина которой составляет 5 м - оружия, потопившего флагман Черноморского флота России "Москва" в апреле 2022 года.