Военные показали, как недалеко от побережья взрывается противокорабельная мина.

В Одесской области в прибрежную зону вынесло штормом очередной "морской подарок" врага противокорабельную мину.

Как сообщает пресс-центр командования Военно-Морских сил ВС Украины, опасный боеприпас, вероятно, сорвало с якоря.

Отмечается, что Силами обороны своевременно уничтожили этот "морской подарок", который после шторма вынесло на опасное расстояние до побережья Одесской области.

Видео дня

"Подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Угроза контролируемо ликвидирована", - говорится в сообщении.

Также военные моряки обнародовали видео, на котором зафиксировали подрыв мины.

Побережье Одесской области заполнено минами

Напомним, что из-за присутствия вражеских кораблей в акватории Черного моря и коварных действий войск РФ на побережье Одесской области купаться и находится опасно. Там наблюдается высокая опасность из-за наличия мин.

Как сообщал УНИАН, 26 марта на побережье Черного моря в Одесской области вынесло две мины - одна была обезврежена военными, другая взорвалась, что привело к разрушениям прибрежных зданий.

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