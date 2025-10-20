Упоминания о разработке истребителя под названием Flygsystem 2020 появились еще в 2010 году.

В Швеции активно работают над созданием собственного истребителя шестого поколения, который должен прийти на замену JAS 39 Gripen. Пока разработки находятся на начальном этапе, и до создания прототипов еще далеко, однако уже есть некоторые намеки относительно того, как будет выглядеть будущий истребитель, пишет Defense Express.

Эксперты отмечают, что упоминания о разработке истребителя под названием Flygsystem 2020 появились еще в 2010 году. Тогда были опубликованы фото модели в 13% от настоящего размера.

Ее габариты составляли 2,4 метра длины и 1,5 метра размаха крыла, что, с учетом масштаба означало 18,5 метров длины и 11,5 метра размаха крыла у полноразмерной модели. То есть по своим габаритам он должен был быть больше JAS 39E Gripen, который в длину 15,2 метра и имеет размах крыла в 8,6 метра.

В целом речь тогда шла об однодвигательном самолете с передним горизонтальным оперением, трапециевидным крылом и V-образным хвостовым оперением.

Однако с тех пор в Saab отошли от этого решения, отмечают эксперты. Так, в брошюре 2021 года представлено изображение будущего истребителя, в котором отсутствует переднее горизонтальное оперение и полностью переработано крыло и воздухозаборники.

А уже в декабре 2024 года был представлен концепт так называемой F-series, в котором Saab в целом показал, куда будет двигаться в разработке истребителя шестого поколения. На представленном изображении прослеживается концепция однодвигательного истребителя, который теперь имеет оживальное крыло, один двигатель и V-образное хвостовое оперение, отмечают в Defense Express.

"В конце концов, очевидно, речь идет о том, что в Saab ведут разработку именно легкой машины, с традиционной ставкой на легкость эксплуатации", - добавляют аналитики.

Недавно Соединенные Штаты начали производство истребителя шестого поколения F-47, который рассматривают как преемника знаменитого F-22 Raptor. Предполагается, что новый самолет будет иметь очень большой боевой радиус, а также улучшенную технологию малозаметности.

Напомним также, что ранее в Northrop Grumman опубликовали концептуальную визуализацию своего предложения для американского флота по истребителю шестого поколения F/A-XX.

Также Китай представил концепт истребителя вертикального взлета и посадки (VTOL) под названием Purple Fire.

