Президент подчеркнул, что Украина "не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления".

Остановить разговорами президента России Владимира Путина не получится - нужно давление. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что Украина никогда не стремилась к войне.

"Мы согласились на безусловное прекращение огня, искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и в море. Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать, и почти ежедневно российские террористы совершают сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

Так, только на этой неделе Россия применила против Украины более 3 тысяч 270 ударных дронов, 1 тыс. 370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов.

В то же время Украина постоянно усиливает свою защиту и работает с партнерами ради укрепления противовоздушной обороны. Речь идет о программе PURL, инвестициях в украинскую "оборонку", двусторонних и многосторонних форматах.

"Остановить разговорами Путина не получится - нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Попытки Трампа остановить войну в Украине

Как сообщалось, издание Forbes отметило, что хотя президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и попытался выступить посредником в прекращении войны, но его попытки не привели к установлению прочного мира. Путина не смутили выдвинутые Трампом многочисленные ультиматумы, и мирные переговоры зашли в тупик.

Кроме того, ранее NYT отмечало, что Путин "убежден, что преимущество России на поле боя растет". Также он считает, что "оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы".

