У Ирана есть ракеты, способные поразить Лондон и Париж, - The Times

Столицы западноевропейских стран находятся примерно на таком же расстоянии от Тегерана, как и авиабаза Диего-Гарсия на острове Чагос, которую Иран обстрелял в четверг.

Тегеран выпустил две баллистические ракеты средней дальности по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, и это серьезное предупреждение для безопасности Европы, поскольку эта база расположена примерно на таком же расстоянии от Ирана, как Лондон или Париж. Об этом пишет The Times, ссылаясь на дипломатические и разведывательные источники.

Армия обороны Израиля подтвердила, что это был первый случай с начала операции, когда Иран запустил ракету, способную достичь расстояния около 4000 км. "Иранский террористический режим представляет глобальную угрозу… с ракетами, способными достичь Лондона, Парижа или Берлина", – заявили израильские военные.

В то же время, точно неизвестно, действиительно эти ракеты способны достичь Диего-Гарсии. Согласно сообщениям, первая ракета была перехвачена ракетой, выпущенной с американского военного корабля. Вторая упала, пролетев около 3200 км, примерно в 640 километрах от американо-британского форпоста на островах Чагос, где базируется около 100 британских военнослужащих.

В пятницу Великобритания разрешила США использовать британские базы для нанесения ударов по иранским объектам, которые используются для поражения кораблей в Ормузском проливе. В ответ на это министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что премьер Британии Кир Стармер "подвергает опасности жизни британцев".

Дэнни Цитринович, сотрудник Тель-Авивского института исследований национальной безопасности, заявил, что удары продемонстрировали беспрецедентные баллистические возможности Ирана:

"Сегодня это ракеты; завтра это может быть ядерное оружие. Действительно тревожит то, что у иранского руководства сейчас нет системы сдержек и противовесов".

Один из дипломатов сообщил The Times, что, по всей видимости, целью Ирана не было нанесение удара по Диего-Гарсии – скорее, ракеты были запущены в качестве предупреждения Великобритании и европейским союзникам, которые выражали поддержку операциям США и Израиля по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

"Иран хочет, чтобы Европа оставалась вне конфликта", – сказал источник.

Он добавил, что ракета, по-видимому, представляет собой тип оружия, ранее не известный в арсенале Ирана:

"Если ракета будет запущена с севера Ирана, ее дальность действия может охватить всю Европу".

Угрозы Ирана

Ранее высокопоставленные чиновники Ирана заявили, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает всю украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана. В свою очередь, в украинском МИД напомнили, что иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, поскольку предоставляет России дроны и технологии для войны против Украины.

Также в Иране отреагировали на ультиматум Трампа по Ормузскому проливу, пообещав в ответ на малейший удар "погрузить весь регион во тьму".

