У Украины было 43 самолета Ту-22М3 и 17 единиц Ту-22М2.

В Полтаве 19 лет назад состоялась утилизация последнего тяжелого бомбардировщика типа Ту-22М3, который был в строю ВСУ. В связи с этим в издании Defense Express разобрались, можно ли было сохранить эти самолеты для украинской армии.

Отмечается, что у Украины было 43 самолета Ту-22М3 и 17 единиц Ту-22М2. Более раняя модификация имела конструктивные проблемы и сложности с силовой установкой. Именно поэтому снятие с вооружения этих бомбардировщиков началось в РФ и Украине еще в 1990-х годах.

В нашей стране процесс утилизации Ту-22М2 и Ту-22М3 стартовал в 2002 году, напомнили в издании. Более современный бомбардировщик производило только одно предприятие - авиазавод в Казани, который сейчас иногда атакуют украинские дроны. Журналисты считают, что РФ не стала бы обслуживать самолеты, которые в строю ВСУ должны были бы сдерживать потенциального агрессора.

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С сохранением Ту-22М3 есть проблемы и в РФ. В издании подчеркнули, что после распада СССР Россия получила 170 самолетов этого типа. По состоянию на февраль 2022 года Москве удалось сохранить только 60 бомбардировщиков.

В издании добавили, что с 2004 по 2005 год в распоряжении Украины были 90 пусковых установок ОТРК "Точка-У", 72 пусковые установки ОТРК "Эльбрус" и 50 пусковых ракетного комплекса "Луна-М". Также на вооружении были почти 3,8 тысячи танков, из которых 2,2 тысячи единиц составляли Т-64. Среди авиации в строю были 200 МиГ-29 и 60 Су-27, 71 бомбардировщик Су-24М и 63 штурмовика Су-25.

"Насколько в разы меньше был арсенал нашей страны, по сравнению с очерченным выше, на начало 2022 года - все данные и так есть в публичном доступе", - резюмировали в издании.

Сколько самолетов Ту-22М3 осталось у РФ

Ранее в Military Balance сообщили, что у России по состоянию на середину 2023 года "на бумаге" было 57 бомбардировщиков Ту-22М3. Военный эксперт Олег Катков уточнил, что сейчас из этого количества следует вычесть по крайней мере 2 самолета, так как один из них был сбит из С-200, а второй - упал в августе 2024 года в Иркутской области.

Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения в России планировали провести модернизацию 30 самолетов Ту-22М3 для продолжения эксплуатации.

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