Катков говорит, что у РФ есть проблемы с поддержанием этих самолетов в соответствующей боевой готовности.

Военный эксперт Олег Катков заявил, что Россия тщательно охраняет информацию о реальном количестве самолетов Ту-22М3. По данным Military Balance, по состоянию на середину 2023 года у РФ на бумаге было 57 Ту-22М3.

"Из этого количества следует вычесть по крайней мере 2 самолета: один был сбит из С-200 в апреле этого года, а другой упал 15 августа в Иркутской области. Также нужно учесть поврежденные два борта на авиабазе "Оленья". Кроме этого, был удар по авиабазе "Дягилево", где еще один самолет сгорел в 2022 году, но это уже учтено. Еще один самолет был уничтожен в 2023 году на аэродроме "Сольцы". Итак, на бумаге у россиян осталось 54 самолета, минус те, что выведены из строя, то есть около полусотни", - рассказал эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

Катков утверждает, что до начала полномасштабного вторжения в России планировали провести модернизацию 30 самолетов Ту-22М3 для продолжения эксплуатации.

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"Очевидно, у РФ есть проблемы с поддержанием этих самолетов в соответствующей боевой готовности. Сейчас основным бомбардировщиком в РФ является Ту-95, на бумаге их около 40 единиц. Информация о реальном количестве самолетов Ту-22М3 тщательно охраняется, поскольку существуют значительные проблемы. Двигатели для этих самолетов не производятся с 1996 года", - пояснил он.

Крушение Ту-22 в РФ - детали

Недавно в Иркутской области РФ разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. В российском Минобороны подтвердили аварию самолета. Предварительная причина падения - техническая неисправность. Также российские власти утверждают, что всех четыре пилота бомбардировщика, которые успели катапультироваться, выжили.

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