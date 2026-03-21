Российский бомбардировщик-невидимка, обещанный к 2021 году, до сих пор существует лишь в виде концепта из-за технических, финансовых и стратегических трудностей.

Россия обещала, что ее стратегический бомбардировщик-невидимка ПАК ДА поднимется в воздух к 2021 году. Однако сейчас 2026 год, и проект существует почти исключительно в виде пресс-релиза и концепта, пишет американский журналист и военный аналитик Калеб Ларсон для 19FortyFive.

ПАК ДА должен был стать первым российским стелс-бомбардировщиком и вторым в мире после B-2 Spirit в США. Самолет должен был иметь дозвуковую конструкцию, внутренний отсек для вооружения и способность нести современные и будущие крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и высокоточные бомбы.

В 2020 году пропагандистское агентство ТАСС сообщало: "Строительство начато, началась отгрузка материалов, и сборка продолжается. Окончательная сборка всей машины должна быть завершена в 2021 году".

Однако с тех пор программа столкнулась с рядом проблем: техническими, финансовыми и стратегическими. Сложность создания стелс-бомбардировщика для страны без предыдущего опыта в таких технологиях оказалась чрезвычайно высокой. Как отмечают эксперты, конструкция требует точного изготовления композитных материалов, знания радиопоглощающих покрытий и интеграции авионики.

К тому же, Россия возобновила производство модернизированных Ту-160, что отнимает ресурсы и бюджет, а война в Украине отвлекает средства от передовых авиапроектов.

Королевский объединенный институт военной техники подчеркивает:

"Производство прототипа планера вероятно, но это не гарантирует промышленных и технологических возможностей для фактической разработки операционно надежного серийного самолета".

ПАК ДА должен был заменить Ту-95 и Ту-160 и стать первым радикально новым российским стратегическим бомбардировщиком со времен Холодной войны. В отличие от предшественников, он должен был полагаться на низкую радиолокационную заметность, а не на скорость, для проникновения на территорию врага.

На сегодняшний день ПАК ДА остается скорее концептом, чем реальной боевой платформой, тогда как американские B-2 Spirit и B-21 Raider уже проходят испытания или находятся на вооружении.

"По крайней мере, пока ПАК ДА выглядит скорее мечтой, чем реальностью", – резюмирует автор.

