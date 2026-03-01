США нанесли удар по Ирану неизвестной модификацией ракеты Tomahawk

Заметной особенностью является обратная стреловидность крыла. Такая аэродинамическая схема улучшает маневренные характеристики.

США нанесли удар по Ирану неизвестной модификацией крылатой ракеты Tomahawk с крылом обратной стреловидности и черным фюзеляжем.

Как предположило издание The War Zone, вероятно, черное покрытие уменьшает радиолокационную заметность ракеты. Оно может быть схожим с материалами, которые применяются на других современных крылатых ракетах, в частности AGM-158C LRASM.

Возможно, речь идет о модернизированной в рамках программы Военно-морского флота (ВМС) США ракете Maritime Strike Tomahawk (MST). Ее модернизация предусматривает не только улучшение технических характеристик, но и расширение функционала, в частности возможность применения как по наземным, так и надводным целям.

По имеющейся информации, модернизированная версия Tomahawk оснащена многорежимной системой наведения, которая может включать инфракрасную головку самонаведения.

Также ракета имеет двусторонний канал передачи данных, который позволяет корректировать маршрут при полете, получать новые данные целеуказания и даже полностью менять цель после запуска.

Издание отметило, что ранее командование ВМФ США обнародовало несекретные слайды, на одном из которых речь шла о программе MST и показывалось изображение темной ракеты, что может указывать именно на эту модификацию.

Еще одной заметной особенностью является обратная стреловидность крыла. Такая аэродинамическая схема улучшает маневренные характеристики и может влиять на снижение эффективной площади рассеяния, затрудняя обнаружение ракеты средствами противовоздушной обороны.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Израиль и США нанесли массированный удар по Ирану. Для этого США применили десятки крылатых ракет Tomahawk.

Первые удары были нанесены по объектам, связанным с политическим и военным руководством страны. В частности, сообщалось об поражении офисов верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также объектов разведки и других силовых структур.

Официально целью спецоперации США назвали усиление давления на Тегеран для достижения нового соглашения по иранской ядерной программе.

