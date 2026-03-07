Союзники США могут остаться без заказанного оружия из-за войны с Ираном, - Politico

Перенаправление вооружений для войны с Ираном вызвало беспокойство среди союзников США в Европе и Азии.

Союзники США в Европе и Азии все больше обеспокоены тем, что война с Ираном может лишить их американского оружия, которое они уже заказали. По данным западных чиновников, Пентагон перенаправляет часть поставок вооружения для собственных нужд в конфликте, что вызывает раздражение среди партнеров Вашингтона, пишет Politico.

Европейские страны, которые пытаются восстановить свои арсеналы после передачи оружия Украине, опасаются, что могут остаться без необходимого вооружения в случае угрозы со стороны России. В то же время азиатские союзники опасаются, что такая ситуация может ослабить сдерживание Китая и Северной Кореи.

По словам чиновников из союзных стран, администрация президента Дональда Трампа активно призывает партнеров увеличивать оборонные бюджеты и покупать американское оружие, в частности системы ПВО и управляемые боеприпасы. Однако часть этих вооружений теперь используется самими США в войне с Ираном.

Видео дня

Некоторые чиновники Пентагона предупредили Конгресс США, что американские военные тратят "огромное количество" высокоточных боеприпасов. Речь идет, в частности, о ракетах Tomahawk, перехватчиках системы Patriot PAC-3 и корабельных комплексах противовоздушной обороны.

Союзники опасаются, что затяжной конфликт может ускорить дистанцирование от американского оборонного рынка. В Европейском Союзе уже продвигают правила, которые отдают предпочтение европейским производителям оружия. Некоторые страны также начали покупать вооружение у других партнеров – например, Польша приобрела танки и артиллерию у Южной Кореи.

Между тем президент Дональд Трамп заявил, что оборонные компании Boeing, Northrop Grumman, RTX и Lockheed Martin согласились увеличить производство современного вооружения в четыре раза. Однако эксперты отмечают, что быстро нарастить производство сложных систем ПВО и ракет практически невозможно из-за длительных производственных циклов.

Операция США в Иране - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, который "потерпел сокрушительное поражение", извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не атаковать их.

Также Трамп анонсировал сильный удар по Ирану: " Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели территорий и групп населения, которые до этого момента не считались целями".

Вас также могут заинтересовать новости: