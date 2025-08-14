Главной проблемой этих ракет было то, что их у Германии банально мало.

В течение ближайших месяцев Министерство обороны Германии закажет производство новых крылатых ракет Taurus, которые может получить Украина. Об этом сообщает Hartpunkt.

В ответе на официальный запрос о подтверждении этих планов в оборонном ведомстве ФРГ заявили, что смогут предоставить информацию о закупках оружия только после парламентских консультаций.

В свою очередь специалисты портала Defense Express отмечают, что в Бундесвере закупили ракеты Taurus только раз. В 2000-х годах было заказано 600 единиц этого оружия за 570 млн евро.

С тех пор их количество могло сократиться до примерно 480, из которых боеспособными по состоянию на 2023 год были лишь 150 единиц.

Бундесвер может получить обновленную версию, которой дальше название Taurus Neo. Ранее предполагалось, что военные получат 600 новых ракет за 2,1 млрд евро, но долгое время препятствием для этого была нехватка денег.

Эту проблему должен решить новый план, который предусматривает расходы на оборону на уровне 86,5 млрд евро в год. "То есть теперь в Берлине нашли деньги на оружие, включая новые Taurus", - считают в Defense Express.

Taurus - справка УНИАН

Напомним, Taurus KEPD-350 является семейством немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух - поверхность" большой дальности.

Ракета может осуществлять высокоточные удары и поражать высокозащищенные и заглубленные цели без захода самолета-носителя в зону действия ПВО.

Дальность действия ракеты составляет 500 км. Носителями Taurus выступают истребители Eurofighter Typhoon, Saab JAS 39 Gripen, F-18 и некоторые другие крылатые машины.

Taurus для Украины - что известно

Закупка новых Taurus может открыть путь к поставке Украине первых ракет этого типа.

Напомним, в свое время в СМИ нередко фигурировала информация о возможной передаче Киеву этих ракет. Однако, летом стало известно, что Германия пока не рассматривает возможность передачи Taurus Украине.

Также сообщалось, что для применения этого оружия Украине придется модернизировать свои самолеты. По словам специалистов, скорее всего, носителями Taurus будут советские бомбардировщики Су-24 или штурмовики Су-25 (последнее менее вероятно).

