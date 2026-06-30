Оружие против дронов ищут и Украина, и Россия: Сырский о том, как вернуть танки в бой

Говорит, что создание контрвооружения позволит вернуть технику на поле боя.

На сегодняшний день дроны доминируют на поле боя, но еще не пришло время окончательно списывать танки и бронемашины. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал в интервью ТСН.

"Бронеавтомобили используются. Они постоянно нужны войскам, поскольку на определенном расстоянии, как правило, это 30 км от передовой, обеспечивают подвоз личного состава, эвакуацию раненых и логистику", – сказал он, добавив, что дальше уже следуют наземные роботизированные комплексы.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что для активного использования танков необходимо обеспечить им надежную защиту от поражения дронами. И речь идет не о защитных решетках, а об устройствах, которые будут сбивать дроны в автоматическом режиме. Он добавил, что в этом направлении продолжается работа и в Украине, и в России.

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"Это соревнование и технологий, и экономик, и ресурсов. У кого потенциал более развит, тот добьется большего успеха в плане создания контрвооружения. Это даст возможность вернуться к использованию техники", – пояснил Сырский

По его словам, дроны также повлияли на работу артиллерии. Ведь сейчас до 60 процентов боекомплекта составляют дальнобойные боеприпасы. Увеличилась и доля управляемых боеприпасов, которые позволяют поражать цель с первого выстрела.

Как дроны изменили боевые действия

Как сообщал УНИАН, военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман отмечал, что логика ведения войны в окопах уходит в прошлое, потому что дроны всё меняют. Новейшие дроны дают более качественный и быстрый результат на поле боя, чем ведение боев в окопах.

По его словам, война, которую мы еще пару лет назад считали доминирующей, уже уходит в прошлое, и сейчас в основном идет война дронов, война атак по логистике, а окопная война становится уже не такой, какой она была несколько лет назад.

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