Не прорыв, а провал: журналист объяснил, почему российский Су-75 может не подняться в небо

Этот проект может так и остаться только на бумаге, поскольку разработчики сталкиваются с большими проблемы на пути реализации стелс-истребителя.

Разработка российского истребителя Су-75 Checkmate, который презентовался как прорывной самолет-невидимка пятого поколения, столкнулась с серьезными трудностями. На фоне войны в Украине, которая требует огромных ресурсов и внимания Кремля, а также жестких санкций Запада, проект имеет все шансы так и не выйти за пределы чертежей. Об этом в материале для 19FortyFive пишет американский журналист, политический и военный обозреватель Калеб Ларсон.

Су-75 летит в никуда

Представленный в 2021 году Су-75 позиционировался как бюджетная альтернатива американским F-22 и F-35. Он был ориентирован на рынки стран, которые не могут позволить себе дорогие западные модели или не имеют с ними политических связей.

Несмотря на амбиции, проект сталкивается с серьезными проблемами, и перспективы его реализации остаются туманными.

Видео дня

Проект на бумаге

Вся информация о самолете базируется на демонстрационном макете и общих технических описаниях от компании "Сухой". Концепция предполагает одномоторный истребитель со свойствами "стелс", обладающий уменьшенной заметностью для радаров и современной авионикой.

Ожидалось, что самолет сможет выполнять как задачи "воздух-воздух", так и "воздух-земля", привлекая страны, которым недоступны высокотехнологичные западные аналоги.

Но даже для государств с мощной авиационной индустрией создание такого самолета является чрезвычайно сложной задачей. Сложные технологии, специальные покрытия и идеальная аэродинамика требуют колоссальных затрат и опыта.

Проблемы на каждом этапе

России сложно реализовать этот проект при сохранении заявленной низкой стоимости. Начальные испытания самолета, запланированные на 2023 год, постоянно переносятся. Прототип до сих пор не создан, и перспектива запуска в серию - под большим вопросом.

Смена фокуса: война в Украине

Главной причиной, которая фактически остановила развитие Су-75, стала смена приоритетов в российской оборонке после вторжения в Украину в 2022 году. Индустрия сфокусировалась на производстве артиллерии, дронов и ракет, а не на дорогих проектах авиации.

К этому добавились расходы на социальную поддержку семей погибших, что еще больше ухудшило финансирование сложных технических разработок.

Санкции также сделали практически невозможным доступ к ключевым комплектующим, таким как современные микрочипы.

Спрос, которого нет

Еще одним серьезным барьером является слабый спрос. Государства, которые могут себе позволить передовые истребители, отдают предпочтение проверенным моделям, таким как F-35. Потенциальные же клиенты России часто просто не имеют финансовых возможностей инвестировать в непроверенный и незавершенный проект.

Кроме того, доверие к российской военной технике значительно снизилось после ее использования в Украине.

Взлетит ли Су-75?

На бумаге Су-75 выглядит привлекательно - бюджетный стелс-истребитель, ориентированный на экспорт. Но инженерные трудности, смещение оборонных приоритетов из-за войны, а также технологическая изоляция России практически уничтожили шансы самолета на реализацию.

Российские истребители - другие новости

Ранее американский журналист Калеб Ларсон рассказал, что у российского истребителя Су-57 есть один враг, которого он никогда не сможет одолеть. Он отметил, что программа Су-57 в России сталкивается со значительными трудностями.

Кроме того, оборонный обозреватель Айзек Зайц объяснил, в чем проблема российского истребителя МиГ-35. На возможности этого самолета значительно влияет война в Украине, подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: