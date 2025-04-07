Несколько стран хотели заказать себе Су-75, но позже отказались.

Россияне ожидали, что их легкий тактический истребитель пятого поколения Су-75 "Шах и Мат" станет настоящим прорывом. Тем не менее на этот самолет так и не нашлось покупателей, из-за чего он рискует так никогда и не взлететь. Такое мнение высказал доктор философии и бывший офицер пехоты армии США Брент М. Иствуд в своей колонке для издания 19FortyFive.

Су-75 никому не нужен

Эксперт отметил, что для того, чтобы программа Су-75 окупилась, российскому диктатору Владимиру Путину необходимо продавать этот истребитель другим странам. Некоторые государства были заинтересованы в его покупке, но после детального изучения предложения решили отказаться.

Иствуд напомнил, что россияне всячески пытались продвинуть свой самолет. Они демонстрировали его на различных выставках, и даже раздавали флаконы одеколона.

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Изначально россияне планировали, что в покупке Су-75 будут заинтересованы страны Ближнего Востока, Южной Азии и Африки, которые не могут позволить себе более дорогой американский F-35. ОАЭ, Нигерия, Алжир и Индия были заинтересованы, но в итоге отказались.

У Су-75 есть и другие проблемы

Более того, другая проблема Су-75 заключается в том, что истребитель может быть даже не готов к экспорту. По словам эксперта, международные санкции негативно сказались на способности России приобретать передовые детали для производства этого самолета.

Иствуд подчеркнул, что война в Украине также негативно сказывается на привлекательности Су-75 для потенциальных покупателей. Страны заметили, что россияне стали реже использовать истребители для атак по Украине, так как опасаются того, что их собьют.

Вместо этого российские ВВС держат свои истребители вне зоны досягаемости украинских ПВО. Поэтому страны, которые обычно заказывают истребители, сейчас рассматривают беспилотники, объяснил эксперт.

Помимо этого Россия часто врет о состоянии программ своих вооружений. В частности, американская некоммерческая исследовательская организация RAND говорила о том, что Су-75 на самом деле может даже не находиться на стадии производства, отметил эксперт.

Несмотря на негативные моменты, Су-75 демонстрирует неплохие характеристики "на бумаге", добавил эксперт. Например, истребитель рассчитан на максимальную скорость 1,8 Маха (около 2205 км/ч) и дальность полета до 2900 км. Стоимость самолета составляет около 30 миллионов долларов за единицу, что делает его значительно дешевле американского F-35.

В РФ говорят о том, что уже в 2026 году Су-75 начнет совершать регулярные полеты, напомнил Иствуд. Всего оккупанты хотят построить 300 таких самолетов, но без иностранных заказчиков это почти невыполнимо.

По словам эксперта, Путин смог бы полноценно реализовать программу Су-75 только после завершения войны против Украины. Для этого ему необходимо перенести усилия на аэрокосмическую промышленную отрасль РФ. В противном случае у истребителя не будет перспектив.

Российские истребители - другие новости

Ранее американский журналист Калеб Ларсон рассказал, что у российского истребителя Су-57 есть один враг, которого он никогда не сможет одолеть. Он отметил, что программа Су-57 в России сталкивается со значительными трудностями.

Кроме того, оборонный обозреватель Айзек Зайц объяснил, в чем проблема российского истребителя МиГ-35. На возможности этого самолета значительно влияет война в Украине, подчеркнул он.

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