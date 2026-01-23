Чешские самолеты L-39NG Skyfox против дронов: есть ли смысл Украине покупать их

Такая покупка "на перспективу" имеет смысл, однако, похоже, что ждать начала получения этих самолетов придется как минимум два года.

Чешские учебно-боевые самолеты L-39NG Skyfox от компании Aero Vodochody подаются как современная альтернатива L-159, но производство новых бортов требует ожидания.

Как отмечает военный портал Defense Express, эти самолеты будут продвигать для Украины в качестве альтернативы приобретению более старых L-159, которые Чехия отказалась продавать Украине, поскольку ей самой их не хватает.

Отмечается, что L-39NG Skyfox в настоящее время стоит на вооружении Вьетнама и Венгрии, а также в летном центре Пардубице, который используется для подготовки пилотов воздушных сил Чехии и других клиентов.

Кроме того, Aero Vodochody пытаются продвигать свою разработку в Африку, но пока не очень успешно.

Аналитики привели пример, что Вьетнам заказал 12 самолетов в феврале 2021 года. Сначала поставки планировались в 2023-2024 годах, но первый борт прибыл только в августе 2024 года, а шесть последних поступили в первом квартале 2025 года.

Кроме того, в апреле 2022 года 12 самолетов L-39NG заказала Венгрия. Но первые три из этих самолетов поступили только в мае 2025 года.

"В общем получается, что ждать начала получения самолетов от Aero Vodochody придется как минимум два года, или даже немного больше. То есть Украина, если и приобретет их себе, то это будет достаточно долгосрочная инвестиция", - отмечают в Defense Express.

Также авторы выразили сомнения, что Чехия или Венгрия согласятся на передачу самолетов, которые предназначались Венгрии. "Причина этого в политической позиции данных стран, хотя это и может несколько измениться с венгерскими выборами в 2026 году", - добавляют аналитики.

Имеет ли смысл покупка самолетов в Чехии

Отмечается, что Украина нуждается в замене парка старых учебно-боевых самолетов L-39 Albatros, которые необходимы для подготовки пилотов. Поэтому с имеющимся антидроновым функционалом L-39NG покупка "на перспективу" имеет смысл.

"И это будет продолжение эксплуатации похожего самолета, что упростит освоение воздушными силами", - пишут аналитики.

Кроме того, отметили авторы, учитывая имеющуюся информацию, цена потенциальной сделки "может быть достаточно небольшой". "Поэтому если удастся привлечь финансирование ЕС или просто стран-партнеров, то вполне реально заказать 10-12 штук на сумму до 300 млн долларов", - пишет издание.

Как сообщалось, после того, как власти Чехии отказали Украине в продаже самолетов L-159, компания-производитель Aero Vodochody планирует предложить Киеву альтернативу. Речь идет о самолетах L-39 Skyfox.

Этот самолет будет дешевле в эксплуатации по сравнению с L-159. Кроме того, он подходит как для обучения, так и для выполнения легких боевых миссий и операций против дронов.

