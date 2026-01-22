США впервые вывели в море модернизированный стелс-корабль: он может нести аналог 'Циркона'

Для USS Zumwalt (DDG-1000) это первый выход в море за последние годы.

Соединенные Штаты впервые вывели в море модернизированный эсминец Zumwalt, который теперь сможет нести новые гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает Defense Express.

Для USS Zumwalt (DDG-1000) это стало первым выходом в море с 2023 года, когда корабль поставили на модернизацию для обновления его вооружения.

В рамках модернизации он должен был получить гиперзвуковые ракеты Conventional Prompt Strike (CPS), которые представляют собой морскую версию довольно известного наземного комплекса Dark Eagle.

Видео дня

Чтобы установить новые ракетные установки, с корабля демонтировали его 155-мм артиллерийские системы, которые находились в носовой части. Судя по фото, кроме шахт на их месте американцы установили дополнительную конструкцию.

Зачем она нужна – достоверно неизвестно. По мнению специалистов, там может быть зенитная артиллерийская установка или лазерный комплекс большой мощности, хотя многие эксперты пессимистично относятся к такой идее.

Известно, что теперь Zumwalt имеет 12 шахт под гиперзвуковые ракеты. Предполагается, что новая ракета имеет дальность около 3700 км, что позволяет кораблю атаковать цели с безопасного расстояния.

Таким образом, американцы получили условный аналог российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", но со значительно большей дальностью (дальность "Циркона" оценивают в 400–1000 км).

Также Zumwalt имеет 20 вертикальных пусковых установок Mk 57 (всего на 80 шахт). Из них можно запускать более привычные крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты. Вернуть корабль в строй могут примерно в 2027-2028 годах.

Известно также, что впоследствии американцы хотят модернизировать других представителей типа Zumwalt – корабли USS Michael Monsoor (DDG-1001) и USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002).

Американский флот – последние новости

Недавно во время симпозиума ВМС США в Арлингтоне были представлены официальные модели перспективных американских кораблей – так называемого ракетного линкора BBG(X) и фрегата FF(X).

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США построят военные корабли "абсолютно нового класса" в рамках создания "Золотого флота".

Тогда же стало известно, что речь идет о "линейных кораблях" с большим количеством ракетного оружия. Ожидается, что со временем построят от 10 до 25 таких кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: