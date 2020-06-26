США хотят установить новую сверхзвуковую ракету на эсминцы "Zumwalt" (фото)

Интеграцию CPS на эсминцы планируют начать до 2021 года.

Военно-морской флот США будет добавлять в американский эсминец класса Zumwalt новую сверхзвуковую ракету Conventional Prompt Global Strike, если такое поручение поступит из Конгресса.

Об этом сообщает Defense Express.

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Интеграцию CPS на эсминцы планируют начать до 2021 года. Эта гиперзвуковая система уничтожает цели на земле с ожидаемой дальностью полета в 1600 км.

Эсминцы разрабатывали в качестве эскадренных миноносцев. Теперь же Штаты хотят превратить их в «корабли-убийцы» с противокорабельными ракетами в бункерах вертикального запуска.

Однако пока неясно, каким образом ракеты будут устанавливать на эсминцы. Поскольку в случае их размещения на палубе могут появиться новые преграды, в частности, для размещения вертолетов и БПЛА.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины получили первую партию ракет к комплексам Javelin, которая прибыла из США.

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