Украинские дроны разрушают миф о безопасности Москвы и парализуют российский тыл, – аналитик

Последние недели ознаменовались серией мощных и сокрушительных ударов украинских беспилотников по стратегическим объектам в самом сердце России – Москве и её окрестностях.

Профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета Филлипс Пейсон О'Брайен в своей колонке для The Atlantic отмечает, что эта кампания является частью четко спланированной многовекторной стратегии Киева.

Вместо чисто оборонительных действий Украина перенесла боевые действия непосредственно на порог Владимира Путина, оказывая политическое, экономическое и военное давление на его режим. Главная цель – обескровить российскую военную машину, лишив её финансирования, топлива и координации.

В ночь на 30 июня украинские силы совершили уже вторую за неделю атаку на Центр космической связи "Дубна", расположенный под Москвой. Этот объект имеет критическое значение для Кремля, ведь именно через него осуществляется сбор разведывательных данных и координация действий оккупационных подразделений на территории Украины.

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Президент Владимир Зеленский, подтверждая факт атаки, открыто подразнил российского диктатора, заявив, что аналогичные операции уже готовятся против других подобных объектов врага. Киев иронично называет эту воздушную кампанию "санкциями большой дальности", демонстрируя российскому обществу, что интенсивность ударов будет только нарастать.

Экономический нокаут: Московский НПЗ парализован до конца года

Еще одним примером успешной реализации украинской стратегии стал массированный налет 18 июня на Московский нефтеперерабатывающий завод. Этот объект обеспечивал около 40% потребностей столичного топливного рынка, а в результате взрывов и пожара его работа полностью остановлена как минимум до конца 2026 года, отмечает аналитик.

Эта атака продемонстрировала эффективность сразу на нескольких уровнях:

Психологический эффект: огромный столб черного дыма, который видела вся Москва, послал четкий сигнал жителям столицы. Период, когда они могли делать вид, что война идёт где-то далеко, официально завершился. Топливный кризис, уже охвативший российскую провинцию, приближается к Москве. Финансовое истощение: Путин уже потратил большую часть бывшего суверенного фонда РФ. Немецкие аналитические центры констатируют, что экономика России вступила в стадию "эндшпиля" из-за остановки роста и исчерпания фискальных резервов. Бюджет Кремля критически зависит от экспорта нефтепродуктов.

Топливная дилемма и коллапс логистики

До недавнего времени война на Ближнем Востоке поддерживала высокие мировые цены на нефть, что давало Кремлю дополнительную финансовую передышку. Однако с ослаблением напряженности в Персидском заливе упали и цены на баррель, сокращая доходы России, считает автор.

Украинские же удары поставили Путина перед трудным выбором: ограничить экспорт нефти для удовлетворения внутренних потребностей и сдерживания недовольства населения или продолжить экспорт ради финансирования армии, обрекая собственных граждан на топливный дефицит.

С военной точки зрения потери России уже превысили 1,3 миллиона человек, а удары по командным пунктам и центрам связи, таким как "Дубна", окончательно добивают и без того неповоротливую армейскую логистику. Попытки Кремля перебросить системы ПВО из других регионов для защиты Москвы лишь обнажают остальную территорию РФ, делая её уязвимой для новых атак, пишет эксперт.

О'Брайен заключает, что объявленная Зеленским "40-дневная операция воздействия" вряд ли мгновенно заставит Россию капитулировать. Однако она полностью разрушила миф о том, что Путин способен защитить столицу, уберечь экономику и обеспечить армию. Демонстрация слабости диктатора заставляет его союзников и ближайшее окружение серьезно нервничать из-за тупиковости выбранного курса.

Удары по Москве

Напомним, в ночь на 30 июня Москва и Подмосковье оказались под массированным ударом беспилотных летательных аппаратов. Глава российской столицы Сергей Собянин отчитался о якобы успешной работе сил противовоздушной обороны, которые, по его словам, ликвидировали около 50 дронов на подлёте к мегаполису. По информации мэра, воздушный налёт начался примерно в четыре часа утра. В течение следующих двух часов чиновник опубликовал 11 сообщений, в которых уверял о сбивании беспилотников и работе экстренных служб на местах падения обломков.

При этом официальные источники РФ традиционно избежали конкретики относительно того, действительно ли удалось нейтрализовать абсолютно все воздушные цели, а также промолчали о реальных последствиях и разрушениях на объектах в Московской области.

Позже Владимир Зеленский подтвердил очередное успешное применение украинских дальнобойных средств, которые вновь поразили Центр космической связи "Дубна", расположенный в Московской области. Президент подчеркнул, что эти воздушные удары являются дальнобойными санкциями против России за развязанную войну. Он также отметил, что этот объект имеет особое значение, поскольку обеспечивает спутниковую связь, которую оккупанты используют для ведения разведки и координации действий своих воинских подразделений на территории Украины.

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