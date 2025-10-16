По словам обозревателя, оружие с оптическим прицелом имеет определенные дефекты.

По госконтракту 2025 года российская компания "Калашников" передала на фронт оккупационным силам очередную партию снайперских винтовок СВ-98. Как пишет Defence blog, компания заявила, что винтовки калибра 7,62×54R широко применяются в боевых действиях.

По информации производителя, СВ-98 оснащена свободно подвешенным стволом, что повышает точность стрельбы - особенно при использовании специальных снайперских патронов 7Н1 и 7Н14. Винтовка совместима с полным спектром боеприпасов 7,62×54R и может работать со шнелерами-приглушителями и различными прицелами благодаря планке Picatinny, установленной на затворной коробке.

Производитель также отмечает, что спрос на СВ-98 остается высоким, несмотря на то, что винтовка была разработана еще в 1998 году. Ее используют на дистанциях до 1 000 метров. Оккупанты говорят, что СВ-98 имеет модульную конструкцию и проверялась в полевых условиях.

Видео дня

Издание дополнительно отмечает, что система активно применяется в войне против Украины.

В то же время неизвестно, сколько именно винтовок получили оккупационные войска. Только говорится, что отгрузка - часть "масштабной" поставки для фронта.

Поставка винтовок российским структурам

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что поставки российским силовым структурам этих винтовок начались в мелкосерийном формате еще в 2013 году, в составе снайперского комплекса 6С11. Последний состоит из винтовки 6В10, оптического прицела 1П69 и прибора ночного видения 1ПН113.

"Что самое интересное, 6С11, а по сути СВ-98 имеет множество претензий. Точность - хромает. Надежность материалов крайне сомнительна, после отстрела 50-70 патронов обнаруживаются дефекты корпуса. Ночник 1ПН113 может дать сбой и ослепить стрелка. Собственно, винтовку нужно дорабатывать и дорабатывать, но концерн "Калашников" толкает этот хлам в массы", - утверждает Коваленко.

По его данным, не меньше проблем имел также АК-12, который у россиян в руках "ржавел на глазах, не ежедневно, а ежечасно", а после отстрела двух рожков начинал "сыпаться".

Больше о модернизации российского оружия

Напомним, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заявил, что россияне модифицируют средства воздушного направления, что уменьшает эффективность отражения атак. По его словам, это касается, в частности, баллистических ракет, которые после модернизации могут "отклоняться" от ударов украинской ПВО. Таким образом, эффективность противоракетной обороны Украины снизилась с 42% до 6%.

Вас также могут заинтересовать новости: