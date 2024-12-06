Несколько месяцев назад этот комплекс был модернизирован, но детали засекречены.

Пресс-служба 23-й отдельной механизированной бригады опубликовала видео, которое демонстрирует эпизод боевой подготовки украинских военных. На записи можно увидеть стрельбу из самоходного противотанкового комплекса "Штурм-С", созданного на базе МТ-ЛБ.

Как пишет Defense Express, это первый случай, когда ВСУ публично показали использование комплекса "Штурм-С" после начала полномасштабного вторжения России. Хотя видео зафиксировало тренировочные стрельбы, сам факт его обнародования привлекает внимание.

Не исключено, что этот "Штурм-С" был захвачен как трофей во время боевых действий. По данным платформы Oryx, украинские военные захватили не менее 18 таких комплексов у российских войск.

Характеристики базовой модели

Согласно информации, на видео задействован базовый вариант "Штурм-С", оснащенный советскими противотанковыми ракетами 9М114 "Кокон". Эти ракеты имеют дальность до 5 км и предназначены для поражения бронетехники и укреплений.

В пресс-службе отметили, что модернизация комплекса украинскими специалистами значительно повышает его эффективность. В частности, были добавлены современные системы наведения и боеприпасы. Есть предположение, что это намек на обновленный "Штурм-СМ".

В январе 2024 года Министерство обороны Украины объявило о завершении государственных испытаний "Штурм-СМ", однако детали этой версии остаются засекреченными.

Работы над "Штурм-СМ" начались еще до полномасштабной войны, а первая презентация состоялась на выставке "Оружие и безопасность-2021". Главными нововведениями были:

- интеграция современных управляемых ракет РК-2П от КБ "Луч", которые заменили советские 9М114;

- установка новой оптико-электронной станции от Изюмского приборостроительного завода.

Эти изменения увеличили дальность поражения до 6-7 км и позволили эффективно использовать комплекс в любое время суток.

"Штурм-СМ" - что о нем известно

По состоянию на начало января 2024 года были завершены государственные испытания и проведена кодификация мобильного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. К этому противотанковому комплексу были разработаны украинские ракеты с различными типами боевых частей.

Работа над установкой была начата еще до полномасштабного вторжения.

В результате модернизации новый ПТРК получил возможность бить в любое время суток на дистанцию до 6-7 километров по целям, которые могут иметь бронезащиту до 800 мм.

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