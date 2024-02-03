Во время господства дронов, отмечает эксперт, броня этой ББМ - "прошиваемая насквозь жирная цель".

В начале января в Украине закончились государственные испытания самоходного ПТРК "Штурм-СМ". В то же время военный эксперт Алекспандр Коваленко, анализируя его особенности, указывает на существенные недостатки этого комплекса.

"Когда я услышал, что советский противотанковый ракетный комплекс "Штурм", изживший себя ещё в 1990-х, пытаются модернизировать и испытывают его до сих пор, то отметил, что это в современных условиях ведения боевых действий - капсула для самоубийц", - пишет Коваленко.

Он напоминает, что "Штурм-СМ" - это дальнейшее развитие советского "Штурм-С", созданного в конце 1970-х с целью борьбы, посредством ПТРК, с бронированной техникой противника. При этом операторы размещаются в мобильной и "защищённой" капсуле смертников МТ-ЛБ.

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При этом, отмечает Коваленко, хотя МТ-ЛБ остается одним из лучших гусеничных транспортных средств по уровню проходимости, но её броня - это "картон и даже тоньше".

"Для 1970-х эта концепция ещё вполне могла сойти за перспективную, но в наше время тотального господства дронов в небе, это просто прошиваемая насквозь жирная цель. Причем не просто жирная, но ещё и напичканная взрывоопасным комплектом из ПТРК", - подчеркивает эксперт.

"Штурм-СМ" - что о нем известно

По состоянию на начало января 2024 года были завершены государственные испытания и проведена кодификация мобильного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. К этому противотанковому комплексу были разработаны украинские ракеты с различными типами боевых частей.

Работа над установкой была начата еще до полномасштабного вторжения.

В результате модернизации новый ПТРК получил возможность бить в любое время суток на дистанцию до 6-7 километров по целям, которые могут иметь бронезащиту до 800 мм.

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