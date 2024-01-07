"Штурм-СМ" способен бить в любое время суток на дистанцию до 6-7 километров.

По состоянию на начало января 2024 года были завершены государственные испытания и проведена кодификация мобильного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. К этому противотанковому комплексу были разработаны украинские ракеты с различными типами боевых частей. Издание Defense Express рассказывает, что это за ракетный комплекс и какие преимущества он может создать на поле боя для ВСУ.

Отмечается, что работа над установкой была начата еще до полномасштабного вторжения. Проект "Штурм-СМ" задумывался как глубокая модернизация советского противотанкового комплекса 9П149 "Штурм-С".

Однако этот комплекс имеет две важные особенности.

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Первая - на "Штурм-СМ "была установлена новая оптико-электронная станция от "Изюмского приборостроительного завода". Вторая - вместо советских противотанковых ракет 9М114 "Кокон" интегрировались управляемые ракеты РК-2п от ГККБ "Луч".

"Такое сочетание дало "Штурм-СМ" возможность бить в любое время суток на дистанцию до 6-7 километров по целям, которые могут иметь бронезащиту до 800 мм (для сравнения, "Штурм-С" может бить по целям на дистанции лишь до 4 км и лишь в светлое время суток)", - пишут аналитики Defense Express.

Анатитики отмечают, что в процессе работы над "Штурм-СМ" некоторые важные детали могли измениться. Например, изменения могли коснуться комплектующих или производителя оптико-электронной станции.

"Но если в процессе удалось сохранить базовую характеристику – способность поражать цели на дистанции до 6-7 км в любое время суток, то это даст возможность повысить дальность поражения танков врага, которые довольно часто используются для прямой поддержки штурмовых групп армии РФ. И соответственно - еще больше усложнить врагу использование ОБТ на поле боя", - заключают в издании.

Как ВСУ уничтожают вражескую технику

Ранее издание Forbes писало, что за 10 недель преимущественно неудачных штурмов Авдеевки российская армия потеряла или покинула по меньшей мере 143 танка, имея лишь небольшое продвижение возле разрушенного города. Противостояние на этом направлении является ловушкой для российской бронетехники и возможностью для Украины отвлечь российские войска.

В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 6 тысяч танков.

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