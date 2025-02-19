Россияне все время совершенствуют ударные дроны, отметил Валерий Романенко

Россия налаживает производство дронов Shahed с увеличенной до 90 килограммов боевой частью, это удалось за счет уменьшения запаса топлива. Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире "Суспільного".

"Россияне все время их совершенствуют. Раньше было пять вариантов боевой части, но все они не выходили за массу 50 кг. Сейчас Буданов докладывал о новой боевой части весом 90 км. То есть, судя по всему, за счет уменьшения запаса топлива сделана дополнительная боевая часть весом до 40 кг. То есть, за счет дальности россияне повысили мощность боевой части", - пояснил он.

Также, по словам эксперта, российские оккупанты все время совершенствуют навигационную часть, чтобы БПЛА были более устойчивыми к радиопомехам, поэтому изменили конфигурацию антенн.

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Эксперт добавил, что Россия активно наращивает выпуск ударных беспилотников. Романенко отметил, что завод в Елабуге выпускает не только ударные "Шахеды", но и имитационные "Герберы", которые начали получать небольшую боевую часть.

"Кроме того, к производству присоединился завод в Ижевске, который тоже выпускает ударные беспилотники. И все это, к сожалению, летит на нас с нарастающими количествами. Только в Елабуге РФ способна производить до тысячи беспилотников в месяц. Плюс - какое-то количество в Ижевске", - рассказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 - Герань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

Также установлено, что изготовленные на заводе в городе Елабуга БПЛА "Гербера", которые ранее выполняли имитационную функцию, враг начал снаряжать боевыми частями ОФБЧ-2,5 и инженерными боеприпасами КЗ-6.

Кроме того, с начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136 ("Герань-2", "Гарпия"). Новый вид боевой части весом 90 кг; полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую.

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