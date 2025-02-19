Военные ВСУ отбросили российских оккупантов возле Малиновки. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
При этом они добавили, что оккупанты захватили сразу два населенных пункта. "Враг оккупировал Дачное и Зеленовку", - сообщили аналитики.
Они добавили, что враг также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном.
Кроме того, благодаря действиям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка.
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Наступление россиян на фронте, в частности на Покровском направлении, заметно затормозилось, заявил военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что ВСУ перешли к контратакам, поэтому в ближайшей перспективе говорить об окружении Покровска и тем более взятии этого города для россиян нет смысла. Обозреватель отметил, что оккупанты могут попытаться продвинуться к границам Донецкой области с Днепропетровской.
15 февраля оккупанты значительно увеличили количество атак на фронте. По данным Генштаба, в течение суток на передовой произошло 250 боевых столкновений с противником. Больше всего боестолкновений тогда произошло на Покровском направлении, а именно - 67.