При этом им удалось продвинуться возле ряда сел.

Военные ВСУ отбросили российских оккупантов возле Малиновки. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

При этом они добавили, что оккупанты захватили сразу два населенных пункта. "Враг оккупировал Дачное и Зеленовку", - сообщили аналитики.

Они добавили, что враг также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном.

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Кроме того, благодаря действиям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка.

Война в Украине: новости

Наступление россиян на фронте, в частности на Покровском направлении, заметно затормозилось, заявил военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что ВСУ перешли к контратакам, поэтому в ближайшей перспективе говорить об окружении Покровска и тем более взятии этого города для россиян нет смысла. Обозреватель отметил, что оккупанты могут попытаться продвинуться к границам Донецкой области с Днепропетровской.

15 февраля оккупанты значительно увеличили количество атак на фронте. По данным Генштаба, в течение суток на передовой произошло 250 боевых столкновений с противником. Больше всего боестолкновений тогда произошло на Покровском направлении, а именно - 67.

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