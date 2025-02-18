Эти дроны могут лететь со скоростью 550-600 км/ч, говорят в разведке.

Российская Федерация сейчас налаживает производство реактивных "Шахедов", которые будут лететь на 2 500 км. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 – Герань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км", – говорится в сообщении ГУР.

Также установлено, что изготовленные на заводе в городе Елабуга БПЛА "Гербера", которые ранее выполняли имитационную функцию, враг начал снаряжать боевыми частями ОФБЧ-2,5 производства предприятия "Базальт" и инженерными боеприпасами КЗ-6. Для приведения боевой части в действие используется взрыватель, подключенный к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10DD.

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Кроме того, с начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136 ("Герань-2", "Гарпия"). Новый вид боевой части весом 90 кг; полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую; в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.

В то же время, как информируют в разведке, на помехозащищенной 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации с круговым размещением периферийных патч-антенн обнаружена наклейка с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts", а также номером, указывающим на производство в прошлом году.

"Способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похож на другие узлы и агрегаты "Шахедов" серии "Ы" производства Ирана и РФ, поэтому обнаруженный стикер, вероятно, использован для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения CRP-антенны", – считают разведчики.

Отмечается, что все чаще Россия использует продукцию производства Китая в качестве альтернативы компонентам из США, ЕС и тому подобное. Например, в упомянутой 8-канальной антенне последних версий Shahed-136 заменена программируемая логическая интегральная схема XILINX Kintex-7 производства США. Речь идет о замене этой схемы, которая является критически необходимой составляющей CRP-антенны, на интегральную схему Beijing Microelectronics Technology (КНР).

В то же время беспилотники, произведенные на мощностях особой экономической зоны "Елабуга", в дополнение к "Ы" получили новую серию – "Ъ". Зато дроны, произведенные на электромеханическом заводе "Купол" (Ижевск, РФ) – серию "КЦ" в дополнение к предыдущим "К" и "КБ".

Также есть информация о том, что кроме 8-канальных антенн "Комета М8", в производстве вражеских ударных беспилотников используются новые российские 12-канальные CRP-антенны "Комета".

Для съемки и передачи видеоизображения поражения цели россияне используют одноразовые Telegram-боты и мини электронную-вычислительную машину Raspberry Pi, вебкамеру, 3G/LTE-модемы.

Удары "Шахедами" по Украине

Россия каждую ночь запускает по Украине "Шахеды". 18 февраля вражеский дрон попал в многоэтажку в Кировоградской области. Произошло это в Долинской, есть пострадавшие.

В то же время во время атаки 16 февраля на Николаев, в результате которой была повреждена тепловая электростанция, россияне применили дроны типа Shahed с 12-канальными антеннами. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, такие дроны армия РФ начала использовать в 2025 году. Чиновник уточнил, что повреждение коммуникаций, важного оборудования гражданской инфраструктуры произошло не из-за падения обломков, а именно из-за попадания.

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