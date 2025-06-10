По словам специалиста, это связано с ударом по одному из российских предприятий.

У российских оккупантов нет никаких препятствий для масштабирования производства "Шахедов". Об этом в эфире Radio NV сказал Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Отвечая на вопрос о заявлении Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, о том, что Россия договорилась с Северной Кореей о том, чтобы изготавливать "Шахеды" в КНДР, и означает ли это усиленные налеты "Шахедов" на Украину, Бескрестнов отметил, что россияне пытаются масштабировать производство.

"Первое производство, основное, у них было в Алабуге, в Татарстане, в российской свободной экономической зоне. И там это были "Шахеды", скорее, можно так сказать, на 100% из импортных комплектующих, иранских. Туда прилетали даже, вполне бывало, самолеты, доставляли "Шахеды" в полном сборе. Там была иранская начинка", - заметил "Флеш".

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Далее, добавил он, россияне создали завод в Ижевске, при концерне "Калашников".

"То есть, там производятся "Шахеды", и задача россиян была сделать "Шахед" максимально из российских комплектующих, чтобы уйти от этой зависимости", - подчеркнул эксперт.

По его словам, "для масштабирования "Шахедов" у них нет никаких препятствий".

"Так же, как нет препятствий у наших дипстрайкеров", - подчеркнул он.

Бескрестнов напомнил об ударе по российскому предприятию, которое производило CRPA-антенны для "Шахедов". Работа предприятия была приостановлена. Соответственно, поставки этих антенн будут остановлены на какое-то время, следовательно, количество "Шахедов" уменьшится.

"Конечно, россияне, увидев, насколько "Шахед" эффективен, будут пытаться его масштабировать для того, чтобы увеличить количество атак по Украине", - подытожил эксперт.

Использование Россией "Шахедов" - что известно

Как сообщалось, ранее Буданов заявил, что Северная Корея сможет изготавливать "Шахеды". По его словам, КНДР, вероятно, будет экспортировать произведенные на своих заводах "Шахеды" обратно в Россию для поддержки войны в Украине.

В то же время военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев объяснил, в чем опасность производства "Шахедов" Северной Кореей. Он отметил, что он связан с тем, что КНДР имеет большой опыт организации изготовления вооружения или оборудования в промышленных масштабах и немалое количество трудовых ресурсов.

"Но, кроме чисто боевых дронов, ударных, типа "Шахед", враг производит в больших количествах дроны-обманки. "Пародия", "Гербера" и тому подобное. Они так же для врага являются вспомогательными, потому что таким образом враг имеет возможность максимально перегружать нашу систему противовоздушной и противоракетной обороны, создавая те же серьезные проблемы для наших мобильных огневых групп", - пояснил эксперт.

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