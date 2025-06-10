Россия в течение нескольких месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский террористический удар по украинским городам 10 июня. Он отметил, что пострадали обычные жилые дома, также был поврежден роддом в Одессе.

Как он заметил в вечернем обращении, значительные потери в результате российской атаки зафиксированы и на Одесской киностудии – десятилетие истории. В то же время в Киеве россияне повредили даже Софию Киевскую – там из-за взрывной волны обвалилась часть фасада собора.

"Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии – это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Сумасшедшие с "шахедами" и красной кнопкой. И именно катастрофы являются смыслом их существования – больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят. Надо на это реагировать. Надо их останавливать, и это не только нам в Украине необходимо – весь мир выиграет от принуждения России к миру", – подчеркнул глава государства.

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Президент обратил внимание на то, что Россия в течение нескольких месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах.

"Это устойчивая тенденция, и это означает, что в Москве не боятся никого в мире – никого из тех, кто призывал к прекращению убийств и содержательных переговоров об окончании войны. Путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа. Вашингтон они не слышат. И это о многом говорит миру – всем", – пояснил он.

Зеленский также добавил, что россияне снова начали применять ракеты баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи.

"Видим данные и по распространению в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий – это максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Чем дольше длится эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех возрастет угроза. На это надо реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио", – отметил президент.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Соединенные Штаты Америки сокращают бюджет на финансирование военной помощи Украине в 2026 году. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, "мирное урегулирование путем переговоров будет в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны".

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц резко отреагировал на последние удары российских оккупационных войск по Украине. Он отметил, что эти атаки являются террором против мирного населения и точно не являются "пропорциональным ответом" на "очень точные" украинские удары по российским военным аэродромам.

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