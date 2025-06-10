В то же время Россия сейчас производит около 2000 единиц в месяц и планирует увеличить это количество до 5000.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея получила возможность производить ударные беспилотники, в частности семейство "Шахед".

Об этом Буданов заявил в интервью изданию The War Zone. Он добавил, что КНДР, вероятно, сможет экспортировать произведенные на своих заводах "Шахеды" обратно в Россию для поддержки войны в Украине.

Как отметил Буданов, Россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создать дальнобойные беспилотники-камикадзе и значительно улучшить точность баллистических ракет малой дальности КН-23. Это делается в дополнение к помощи в разработке молодой ядерной системы сдерживания Пхеньяна на подводном базировании. Северная Корея стала ключевым сторонником военных усилий России, предоставляя миллионы артиллерийских снарядов и даже войска в обмен на это.

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Буданов говорит, что Северной Корее "предоставляется возможность производить, в частности, семейство беспилотников Shahed, которое годами было самой мощной воздушной угрозой для Украины". Сначала поставщиком был Иран, Россия сейчас производит около 2000 единиц в месяц и планирует увеличить это количество до 5000.

Кроме того, Москва постоянно совершенствует дальность полета, полезную нагрузку, связь и схемы атак. Только с ночи воскресенья до понедельника Россия запустила 479 "Шахедов" и приманки различных типов по всей Украине.

"Наличие "Шахедов" даст Северной Корее возможность поражать цели в любом месте Южной Кореи и потенциально в огромных объемах. Они могут перегрузить ПВО Южной Кореи, открывая путь для атак другими боеприпасами. Их также можно экспортировать обратно в Россию для поддержки войны в Украине", - добавил Буданов.

"Шахеды" на войне против Украины - сколько дронов производит РФ

Как сообщал УНИАН, в ГУР подсчитали, что в течение следующих лет Россия может постепенно масштабировать производство до 500 "Шахедов" в день. По данным СМИ, по состоянию на середину мая 2025 года РФ ежедневно производила около 170 беспилотников типа "Шахед", включая имитаторы.

Впоследствии в ГУР официально сообщили, что Россия увеличила темпы производства дальнобойных дронов до 5000 единиц в месяц. Половина из этих беспилотников являются настоящими "Шахедами", а другая половина - имитаторами.

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