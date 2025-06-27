Оно окажется на вооружении армии в течение двух-трех лет.

Для Вооруженных сил Швеции планируют закупить дальнобойное вооружение, которое позволит поражать цели на территории Российской Федерации.

Как передает информационное агентство TT, об этом заявил министр обороны страны Майкл Клессин. Он не назвал конкретные модели вооружений, однако раскрыл, что речь идет о крылатых ракетах и реактивной артиллерии. Актуальная для Швеции дальность может колебаться в пределах от 24 до 80 километров:

"Прежде всего, речь идет о сдерживании. Иметь возможность в любое время не только воевать на собственной территории, но и подвергать нападающего риску быть вынужденным защищаться на собственной земле. Иметь возможность наносить удары по логистике, местам дислокации и тому подобное.

С такими системами страна могла бы играть гораздо более активную роль в сдерживании НАТО в соседних странах, добавил министр. Увеличение расходов на оборону позволит стране инвестировать в дроны и противовоздушную оборону. В то же время Клессин говорит, что не планирует закупить множество дронов и оставить их "на полке", ведь война в Украине продемонстрировала, что БПЛА может очень быстро устареть.

Видео дня

Швеция усиливает свою оборону

После решения присоединиться к НАТО в 2023 году, Швеция кардинально изменила свою оборонную стратегию - с давнего нейтралитета на стратегическое сдерживание.

Страна значительно увеличивает расходы на оборону, передает Украине оружие, технику и финансирование, а также модернизирует собственный военно-промышленный комплекс и инфраструктуру.

Такая трансформация является ключевой составляющей региональной безопасности в условиях российской агрессии. Разведки ряда стран предупреждают, что оккупационная армия РФ может осуществить агрессию против стран НАТО уже в ближайшие годы.

Вас также могут заинтересовать новости: