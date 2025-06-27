Даже очень внимательные люди могут его пропустить.

Головоломки вызывают азарт, потому что бросают вызов нашему мозгу и заставляют искать детали, которые обычно проскользнули бы мимо внимания.

Эти задачи не только тренируют зрение и логику, но и дают мгновенное удовольствие от обнаружения правильного ответа. К тому же они расслабляют, активируя ту же зону мозга, что и во время медитации или игры.

На картинке перед вами десятки забавных мультяшных крокодилов. Они разные, но в то же время все чрезвычайно похожи между собой. И где-то среди этой зеленой армии спрятался тщательно замаскированный кабачок. Успеете найти его за 7 секунд?

Видео дня

Разделите изображение мысленно на части и внимательно рассматривайте каждую - так у вас будет меньше шансов что-то пропустить.

Подсказка

Кабачок не лежит отдельно - он спрятался в пасти одного из крокодилов. Присмотритесь к зубам - зеленый овальный силуэт может быть не таким уж и похожим на добычу.

Ответ

Другие задания для проверки внимательности

Посмотрите на картинку с десятками цыплят, среди которых нужно найти обычный банан. Форма и цвет банана очень похожи на те, что у цыплят, поэтому он прекрасно маскируется среди птиц.

Также попробуйте найти бабочку среди множества попугаев разных форм и цветов. Справиться нужно максимально быстро - всего за 5 секунд.

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