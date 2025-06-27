После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алферов стал офицером ССО Азов-Киев.

Кабинет Министров Украины назначил Александра Алферова председателем Украинского института национальной памяти. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Отмечается, что он - украинский историк, теле и радиоведущий, общественный и военный деятель.

С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

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Алферов с началом полномасштабного вторжения стал офицером ССО "Азов-Киев", с сентября 2022 года - офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала.

"Имеет звание майора запаса. Одновременно был председателем экспертной группы по дерусификации в Киеве", - отметили там.

Напомним, что 13 декабря 2024 года Камбин уволил Антона Дробовича с должности главы УИНП.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин поздравил его с назначением:

"Надеюсь, это наконец даст правильный вектор развития для этой структуры".

Свежие назначения в Украине

17 июня Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Руслана Кравченко, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, на должность Генерального прокурора Украины. За его кандидатуру проголосовало 273 народных депутата. До избрания генпрокурором Кравченко возглавлял Государственную налоговую службу.

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