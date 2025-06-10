Кроме чисто боевых дронов, враг производит много дронов-обманок.

В вопросе перемещения Россией части производства "Шахедов" на территорию Северной Кореи немалый вызов связан с тем, что у КНДР есть большой опыт организации изготовления вооружения или оборудования в промышленных масштабах и немалое количество трудовых ресурсов. Об этом в эфире "Radio NV" сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о способности россиян производить "Шахеды", эксперт отметил, что они локализовали производство на различных промышленных площадках в разных регионах России.

"Но, кроме чисто боевых дронов, ударных, типа "Шахед", враг производит в больших количествах дроны-обманки, "Пародия", "Гербера" и тому подобное. Они так же для врага являются вспомогательными, потому что таким образом враг имеет возможность максимально перегружать нашу систему противовоздушной и противоракетной обороны, создавая те же серьезные проблемы для наших мобильных огневых групп", - сказал Селезнев.

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Говоря о производстве врагом дронов на территории России, эксперт напомнил о заявлении Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины о том, что "сейчас достигнута соответствующая договоренность между правительствами Москвы и Пхеньяна о перемещении части производства "Шахедов" на территорию Северной Кореи".

"Немалый вызов связан с тем, что у Северной Кореи есть большой опыт организации в промышленных масштабах изготовления того или иного вооружения или оборудования и немалое количество именно трудовых ресурсов. Поэтому я думаю, что это новый вызов, который нам так же следует преодолеть", - отметил эксперт и добавил, что это преодоление будет наиболее эффективным в случае, если мы получим надлежащую поддержку от наших западных партнеров.

КНДР сможет изготавливать "Шахеды" - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в ГУР подсчитали, что в течение следующих лет Россия может постепенно масштабировать производство "Шахедов" до 500 дронов в день. По данным средств массовой информации, по состоянию на середину мая Россия ежедневно производила около 170 беспилотников типа "Шахед", включая имитаторы.

Впоследствии в ГУР сообщили, что Россия увеличила темпы производства дальнобойных дронов до 5 тысяч единиц в месяц. Половина из этих беспилотников являются настоящими "Шахедами", а другая - имитаторами.

Буданов заявил, что Северная Корея получила возможность производить ударные беспилотники, в частности семейство "Шахед". По его словам, КНДР, вероятно, сможет экспортировать произведенные на своих заводах "Шахеды" обратно в Россию для поддержки войны в Украине.

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