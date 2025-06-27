Москва снова жалуется на угрозу со стороны Запада.

Эстония заявила о готовности разместить на своей территории истребители союзников, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Как сообщают ERR, так страна отреагировала на намерение Великобритании закупить истребители пятого поколения F-35A. Эстонский министр обороны Ханно Певкур отметил, что подобные самолеты уже находились в стране в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО, и подобная практика будет сохраняться и в дальнейшем:

"F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы".

Пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков уже заявил, что намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, "несет непосредственную опасность для Москвы".

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Российские угрозы Эстонии

Напомним, напряжение между Таллином и Москвой усилилось на фоне последовательной поддержки Эстонией Украины и ее активного участия в оборонных инициативах НАТО в Балтийском регионе.

С 2022 года Кремль регулярно критикует Эстонию, Литву и Латвию за "русофобию" и якобы притеснения русскоязычного населения.

В ответ на демонтаж советских памятников, усиление санкций и ограничения для граждан РФ, Москва угрожала дипломатическими, экономическими и военными шагами.

Балтийские страны, в свою очередь, неоднократно заявляли о реальной угрозе со стороны РФ и призывали к большей поддержке со стороны НАТО и ЕС.

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