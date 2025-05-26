Теперь российские дроны летят выше и быстрее, к тому же их много.

Российские ударные беспилотники украинским воинам становится все сложнее сбивать, поскольку дроны начали летать выше и быстрее. Поэтому подразделения ПВО нуждаются в дополнительном вооружении, в частности недорогих ручных ПЗРК. Об этом говорится в материале Business Insider.

Журналисты издания пообщались с заместителем командира подразделения противовоздушной обороны Сил территориальной обороны Украины Алексеем, который рассказал, как за последние месяцы изменилась тактика российских беспилотников. По его словам, враг сейчас использует модифицированные дроны, которые могут летать на больших высотах, к тому же с большей скоростью. И это стало проблемой для бойцов ПВО, особенно тех, кто вооружен только пулеметами, установленными на пикапах.

Если раньше эти дроны летали со скоростью более 115 миль/ч, то теперь модифицированная версия двигателя позволяет им преодолевать за час более 280 миль. Также увеличилась более чем вдвое взрывоопасная нагрузка дронов, которая ранее составляла 90 фунтов. Кроме того, говорит Алексей, российская армия поднимает свои ударные БпЛА на высоту более 8000 футов - а это за пределами досягаемости пулеметов, которые используют мобильные подразделения.

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Хотя "шахэды" менее опасны, чем крылатые или баллистические ракеты, однако они дешевые, и это позволяет россиянам запускать их все больше. Поэтому количество вражеских дронов стало еще одной проблемой для украинских бойцов ПВО. К тому же Россия также использует беспилотники-приманки, которые не имеют боеголовок, но истощают противовоздушную оборону Украины, а еще - выполняют разведывательную функцию.

Алексей объяснил, из-за этой новой тактики врага количество обезвреженных БпЛА начало уменьшаться:

"Для преодоления высотного барьера и стабильного поражения беспилотников огневыми средствами мобильным группам необходимо использовать дополнительное вооружение".

По его словам, речь идет о примерах FIM-92 Stinger американского производства или 9K38 "Игла" советских времен, которые обычно используются для сбивания низколетящих самолетов, вертолетов и даже крылатых ракет.

"Сейчас не хватает недорогих ручных ПЗРК для сбивания беспилотников. Военные готовы пройти быстрый курс их эксплуатации и применять это средство поражения, когда это невозможно делать из пулеметов", - сообщил заместитель командира.

По его мнению, переносные ракетные установки вместе с пулеметами усилят способность Украины защищаться:

"Если бы нашу часть дополнительно оснастили ручным ПЗРК, то эффективность поражения воздушных целей выросла бы в два раза".

Модернизация российского оружия и новая тактика его применения

Как сообщал ранее УНИАН, в Воздушных силах ВСУ сделали заявление о том, что российские войска на протяжении последних шести месяцев активно модернизируют свои средства поражения, а также работают над изменением тактики их применения. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что речь идет о баллистических, крылатых ракетах и БПЛА Shahed. Он добавил, что в ночь на 25 мая россияне применили дроны против Украины "едва ли не в рекордном количестве", однако силы ПВО эффективно им противостояли.

The Economist написало, что Россия готовится запускать более 1000 "шахедов" по Украине одновременно, и если переговоры о прекращении огня провалятся, украинской ПВО придется нормировать свои ракеты-перехватчики. В издании отметили, что всего год назад удар 30 дронов по Украине за одну ночь считался чем-то исключительным. Теперь же Россия регулярно запускает сотни беспилотников.

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