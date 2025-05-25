Россияне модернизируют баллистические, крылатые ракеты и БПЛА Shahed, отметил Юрий Игнат.

Российские войска на протяжении последних шести месяцев активно модернизируют свои средства поражения, а также работает над изменением тактики их применения. Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире "Еспресо".

"Враг осуществляет определенные маневры по модернизации средств поражения. В частности, они добавляют к ракетам радиолокационные ловушки. Впрочем, эти меры враг осуществляет уже в течение полугода. То есть, эта модернизация происходит не вчера и не сегодня", - отметил он.

По его словам, россияне модернизируют баллистические, крылатые ракеты и БПЛА Shahed.

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При этом Игнат прокомментировал атаку России в ночь на 25 мая, отметив, что россияне применили дроны против Украины "едва ли не в рекордном количестве", однако, силы ПВО эффективно им противостояли:

"Сегодня наша противовоздушная оборона, несмотря на попытки врага нанести комбинированный масштабный удар, продолжает показывать высокие результаты сбивания средств поражения противника".

Атака России 25 мая

Напомним, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения.

Сообщалось, что РФ применила 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр", 1 крылатую ракету Х-22, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 298 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

ПВО Украины сбила 45 крылатых ракет Х-101, "Калибр", также в результате боевой работы обезвредили 266 вражеских БПЛА.

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